El PP pide explicaciones a Celaá sobre los 500.000 ordenadores que prometió a alumnos vulnerables

La ministra de Educación prometió que habría 500.000 ordenadores para alumnos más vulnerables y estamos ya en el segundo trimestre de curso y no terminan de llegar. Por eso, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha presentado varias preguntas para pedir cuentas a la ministra.

Los populares quieren saber cuál es la situación actual y real sobre la futura disposición efectiva de estos 500.000 dispositivos en manos de los alumnos en cada una de las Comunidades Autónomas; por qué el Gobierno no está dando cumplimiento al acuerdo del Congreso de los Diputados de 24 de noviembre para acelerar con carácter urgente las actuaciones necesarias para adquirir estos dispositivos electrónicos y por qué no publica de manera mensual un informe en que se detalle el estado de ejecución del programa “Educa en Digital” y cuál es el motivo por el que las autonomía que ya han hecho los correspondientes pagos a Red.es aún no disponen de estos dispositivos.

A estas alturas de curso, ¿qué medidas va a adoptar el Gobierno para suplir la falta de disposición de estos dispositivos en la que el Gobierno ha incurrido a estas fechas del curso para los alumnos más vulnerables?, es la última de las preguntas del grupo parlamentario.

Según exponen los populares, el 16 de junio de 2020 el Consejo de Ministros aprobó el programa “Educa en Digital”, dotado con 260 millones de euros, 190 millones de euros a través de Red.es (184 millones de fondos FEDER) y 70 millones por parte de las Comunidades Autónomas, con el que se dotaría medio millón de dispositivos con conectividad a centros educativos a los estudiantes.

El objetivo es dotar de ordenadores, mediante préstamo, a los alumnos más vulnerables, una actuación que el Ministerio de Educación calificó como de “emergencia” para comenzar a distribuir a lo largo del primer trimestre del curso 2020-2021.

El Grupo Popular lamenta que los 260 millones de euros que el Gobierno se comprometió en junio, para habilitar la posibilidad de la enseñanza ‘online’ con carácter general no se han puesto todavía a disposición de sus destinatarios. “Lamentablemente el Gobierno en esto no se ha dado la prisa, pero sí para aprobar la LOMLOE”, ha señalado.

Además considera que el Gobierno “está incumpliendo el acuerdo de la Comisión de Educación y Formación Profesional, aprobado en su sesión del día 24 de noviembre de 2020, que acordó aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a acelerar con carácter urgente las actuaciones necesarias que permitan a las Comunidades Autónomas la adquisición de 500 000 dispositivos electrónicos para los alumnos más vulnerables, presentada por el Grupo Parlamentario Popular”.

La novedad sobre este asunto es que el Consejo de Ministros ha aprobado la licitación para la compra de 100.000 ordenadores y ya se cambia el plazo de entrega. La previsión ahora es que los equipos sean entregados en marzo, a falta de menos de tres meses para acabar el curso.