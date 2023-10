Fundación Mutua premia la solidaridad de los universitarios

Arranca el curso universitario y son muchos los jóvenes que en estas fechas toman la decisión de hacer un voluntariado. Si bien es cierto que cualquier momento es bueno para embarcarse en esta aventura hacia el bien común, hacerlo en la etapa universitaria constituye una experiencia enriquecedora y beneficiosa sin parangón.

No solo les permite poner en práctica los conocimientos adquiridos, también pueden aprender muchas competencias muy apreciadas en el entorno profesional. Habilidades como la creatividad, el liderazgo, la empatía, la escucha, el compromiso, la resiliencia, el trabajo en equipo, la persuasión o la búsqueda del bien común, entre muchas otras.

Las universidades españolas son conscientes de ello y, en gran medida, realizan una importante labor en materia de voluntariado que no solo contribuye positivamente en la sociedad, sino que, también, enriquece la experiencia personal y profesional de los jóvenes a su paso por la universidad.

«Las universidades tenemos el reto de formar no solo a excelentes profesionales, también de cultivar en ellos el germen de la solidaridad, de la justicia y del progreso social», afirma Fernando Calles, responsable de la sección de Relaciones Institucionales, Cooperación y Voluntariado de la Universidad Complutense de Madrid.

Para reconocer esta labor, desde hace más de una década la Fundación Mutua Madrileña convoca los Premios al Voluntariado Universitario, que tienen abierta su undécima edición.

El papel de las universidades como transformador social es innegable y gracias a su implicación y responsabilidad impulsan numerosas iniciativas de índole solidaria que ayudan diariamente a mejorar la vida de muchas personas y colectivos vulnerables.

Según el X Estudio sobre Voluntariado Universitario, realizado por la Fundación Mutua Madrileña, las universidades españolas han visto aumentar cada año tanto el número de proyectos solidarios emprendidos desde las aulas como el número de alumnos que colaboran. De hecho, durante el pasado curso académico 21-22, los centros universitarios colaboraron en más de 2.100 iniciativas de voluntariado e

Voluntarios que cambian vidas

n las que participaron cerca de 17.000 alumnos.

Raquel Puchol es una de esas alumnas que están cambiando las cosas en Turkana. Estudiante de Medicina por vocación y voluntaria en Kenia por devoción, Raquel lleva varios años prestando su ayuda y conocimientos en el proyecto SITUP: Surgery in Turkana University Project (Proyecto Universitario de Cirugía en Turkana), realizado con el apoyo de la Fundación Emalaikat.

Los estudiantes de Medicina y los profesionales en activo que participan en esta iniciativa prestan asistencia quirúrgica especializada sobre el terreno, realizan labores docentes para formar a los profesionales sanitarios del país y participan en tareas de investigación. Por su labor, este programa fue reconocido con el primer galardón en los X Premios al Voluntariado Universitario en su última edición.

Uno de los aspectos que hace especial a Cirugía en Turkana es que «incluye a estudiantes de Medicina en las campañas como un miembro más del equipo. Uno de los pilares es la docencia, nos tienen como parte muy importante del proyecto», reconoce Raquel.

Pero más allá de lo aprendido a nivel de conocimientos, también asegura que son infinitas las lecciones que se lleva: «Turkana nos enseña la parte más humana de la Medicina, la que no está en los libros. Estar en un lugar como aquel te enseña la parte más humana, el contacto con el paciente, la importancia de los gestos, de la sonrisa. Allí no hablamos el mismo idioma que ellos, pero hay mucha comunicación no verbal, con sonrisas, con gestos», manifiesta.

Raquel no es la única que ve en el voluntariado una actividad en la que se recibe mucho más de lo que se da. «Vivir juntos cambia vidas» da nombre a uno de los proyectos finalistas en los IX Premios al Voluntariado Universitario. Este programa, en el que se embarcó Bernabé Villalba, junto a su hermano Miguel y su amigo José–universitarios de la Complutense, Francisco de Vitoria y la Politécnica–, es una iniciativa de la Fundación Lázaro que promueve la convivencia de jóvenes con personas sin hogar que han sido «rescatadas» de la calle.

Además de proporcionarles un techo y la manutención necesaria, los beneficiarios adquieren habilidades sociales y laborales con el objetivo de lograr su reinserción en la sociedad. «En Lázaro no sólo compartimos el techo, sino nuestro tiempo, nuestras vidas, nuestra amistad. Creemos que para cambiar el mundo no hace falta tener superpoderes, basta ser uno mismo y decidirse a amar y a compartir lo que tenemos con los que no lo tienen. Lázaro va de segundas oportunidades». El voluntariado también.

Convocatoria abierta

Precisamente para visibilizar y reconocer la solidaridad de los universitarios españoles, la Fundación Mutua Madrileña ha lanzado una nueva edición de los Premios al Voluntariado Universitario, que este año incrementan tanto su dotación económica como el número de galardonados, como muestra del compromiso de la entidad con los colectivos más desfavorecidos y la promoción del voluntariado entre los jóvenes universitarios españoles.

De este modo, los XI Premios al Voluntariado Universitario pasarán de seis a ocho galardones y elevan también su cuantía económica hasta los 50.000 euros (15.000 euros para el primer premio). Asimismo, los premios introducen por primera vez la categoría «Universidad Solidaria», con el objetivo de dar cabida a la actividad de voluntariado que se desarrolla por iniciativa de las universidades. A esta nueva categoría podrán concurrir proyectos de voluntariado impulsados y/o realizados por las oficinas de voluntariado de las universidades españolas.

El plazo para la recepción de las candidaturas estará abierto hasta el próximo 31 de octubre a las 14:00 horas y las bases completas se encuentran disponibles en la página web www.premiosvoluntariado.com.