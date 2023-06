El Gobierno defiende que "no existe jerarquía entre asignaturas": Dan el mismo valor a las matemáticas que a la educación sexual

Vox pidió al Gobierno explicaciones tras las declaraciones el pasado mes de marzo de Ángela Rodríguez 'Pam', secretaria de Estado de Igualdad, en una entrevista de TV3. La número dos de Igualdad le dio la misma importancia a los valores feministas que a los conocimientos que pudieran otorgar las matemáticas en la escuela. De esta manera señaló que "no sé si a ti te sirven las raíces cuadradas, a día de hoy, para algo. A mí no. Pero, sin embargo, no aprendimos que el consentimiento es fundamental en las relaciones sexuales y este es un elemento clave en nuestras vidas".

El Gobierno tiene claro que "no existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia exclusiva"

A raíz de esas declaraciones, el Gobierno de Pedro Sánchez ha contestado a Vox señalando que para ellos "no existe jerarquía entre materias". Unas declaraciones que han resultado muy polémicas dado que le otorgan el mismo valor a la educación sexual que a las matemáticas: "No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia exclusiva con una única área, ámbito o materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas".

Esta es la respuesta del Gobierno que pone el foco en la LOMLOE

Así explicaron desde el Gobierno lo que conlleva a este respecto la nueva ley educativa: "La LOMLOE ha puesto en marcha un modelo de aprendizaje integrado de las competencias clave, que incluyen la comunicación lingüística, la competencia plurilingüe, la competencia matemática o la competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, además de la competencia personal, social y de aprender a aprender, entre otras". De esta manera, esperan que "los alumnos hayan completado su itinerario formativo en estas competencias" que a su vez "contribuyen a la adquisición de todas las demás".

Junto con la inexistencia de jerarquía entre asignaturas, el Gobierno también defiende "la aplicación de metodologías didácticas que reconozcan al alumnado como agente de su propio aprendizaje y que, partiendo de los centros de interés de los alumnos, les permitan construir el conocimiento con autonomía y creatividad desde sus propios aprendizajes y experiencias".

Estas diferentes metodologías didácticas prometen ser "una herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares de las distintas materias o ámbitos mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la responsabilidad".

El Gobierno en su escrito ha querido explicar todo esto para demostrar que con la nueva ley educativa no hace falta "elegir entre unos aprendizajes y otros. Por lo que no parece haber motivo alguno para proponer una modificación en la asignación horaria correspondiente a las enseñanzas mínimas de las áreas o materias de las distintas etapas educativas, establecidas en los currículos educativos".