Selectividad Madrid 2023: Polémica en el examen de Matemáticas por un problema imposible de resolver

Ya han comenzado las primeras pruebas de selectividad en algunas comunidades autónomas de España. Cantabria, La Rioja, Murcia y Madrid han sido los primeros territorios que han examinado a sus alumnos de esta prueba que da acceso a la Universidad. En estos primeros días, ya se ha observado cómo algún examen se ha hecho viral en redes sociales, bien por su dificultad o por su sencillez.

Sin embargo, con el examen de matemáticas de la Comunidad de Madrid ha pasado algo distinto. Se ha hecho viral en Twitter, pero no porque haya sido fácil o difícil, sino porque el enunciado de uno de sus ejercicios está mal planteado. Así lo ha advertido Sergio Montañez Naz, profesor y doctor de física teórica que ha intentado resolver el examen de esta asignatura. "Han metido la pata los que han elaborado el examen", asegura el doctor.

La polémica en la EvAu 2023 de Madrid en un ejercicio del examen de matemáticas

El ejercicio corresponde al modelo de examen B de la prueba de matemáticas realizado en la Comunidad de Madrid. Concretamente, al ejercicio B2, en el subapartado A. En dicho ejercicio, a los alumnos se les ofrece una "función real de variable real". En el primer ejercicio, el A, se les pide "estudiar la continuidad de la función en R".

Sin embargo, según el doctor en física teórica el enunciado está mal planteado porque "no se puede estudiar la continuidad en x=1 porque ese punto no pertenece al dominio de la función".

En cambio, según opina el profesor, con esos datos, tenían que haber preguntado a los alumnos "por las discontinuidades de la recta real" no por la "continuidad". De todas maneras, él opina que este temario no pertenece a 2º de Bachillerato, por lo que los alumnos no tendrían por qué saber resolver dicha cuestión.

Otros usuarios que han comentado a este hilo opinan que "es un error bastante común preguntarse en R y no pensar en el dominio". Además, observando ambas opciones de los exámenes, otro usuario comenta que "la opción A es un chiste de examen".

Aun no hay respuesta oficial sobre este incidente, pero aquellos alumnos que hayan realizado dicho ejercicio, tendrán que comprobarlo cuando se abra el periodo de reclamaciones. No obstante, dicho apartado tan solo valía 0,75 puntos.

Estas son las fechas por comunidades autónomas de la EBAU y EvAU 2023

Cada comunidad autónoma celebra la selectividad en días distintos. Así mismo, la publicación de notas provisionales también es diferente por territorios. Así como Cantabria, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y La Rioja fueron los primeros en realizar estos exámenes, Andalucía y Ceuta y Melilla serán los últimos los días 13, 14 y 15 de junio.

Fechas por comunidades autónomas de la EBAU de 2023 La Razón

En la convocatoria extraordinaria, la Comunidad Foral de Navarra es el primer territorio que celebra esta segunda vuelta y lo hará los días 28, 29 y 30 de junio. En cambio, Cataluña serán los últimos dado que examinarán a sus alumnos en septiembre, del 5 al 7.