Selectividad 2023: profesores de matemáticas opinan que el examen de la EvAU de Madrid "se puede resolver perfectamente"

Ayer, La Razón se hacía eco de un tweet de Sergio Montañez, doctor en física teórica y profesor, que explicaba que el enunciado de uno de los ejercicios de la opción B del examen de matemáticas de la EvAU realizado en la Comunidad de Madrid estaba mal planteado.

El profesor aseguraba que en el ejercicio 2, de la opción B, en el apartado A, en el que se le pedía a los estudiantes "estudiar la continuidad de la función en R" no se podía realizar. Para ello alegaba que "no se puede estudiar la continuidad en x=1 porque este punto no pertenece al dominio de la función". Sin embargo, la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas asegura a LA RAZÓN que "se puede resolver perfectamente".

No obstante, no es el único que piensa que el enunciado del ejercicio estaba mal planteado. El canal de Youtube 'Mates con Andrés' resolvió dicho examen y cree que "choca un poco por la manera en que han enunciado la pregunta". Para él lo correcto hubiera sido "estudiar la continuidad de la función en su dominio, pero no en R".

Examen de matemáticas EvAU 2023 de Madrid: "No hay ninguna duda tal y como está planteado el enunciado"

Agustín Carrillo de Albornoz, secretario general de la FESPM, explica que "no hay ninguna duda tal y como está planteado el enunciado". Él asegura que "todos los alumnos que tengan claros los conceptos lo pueden resolver". Además añade que dicho enunciado "no plantea ninguna duda, ni ninguna dificultad".

El secretario general de la FESPM explica que da igual si a los estudiantes se les pide "estudiar la continuidad en R como en su dominio" ya que "es un paso previo" el estudiar la continuidad en su dominio que tienen que hacer todos los alumnos para llegar a la de R.

Para Agustín Carrillo de Albornoz esta polémica no tiene mayor importancia, no obstante vuelve a insistir en que "no es reclamable porque es una forma más de enunciar un problema". Lo que sí le preocupa es que a los estudiantes que se examinan de matemáticas en la selectividad se les siga dando una tabla de distribución: "Eso sí que es grave y ninguno se queja sobre este tema".

Asegura que es la misma hoja que le daban a él hace 40 años cuando se examinó. Situación que no comprende "con las tecnologías que hay hoy en día". Pues asevera que "cualquier calculadora científica podría hacerlo". Sin embargo, a los estudiantes solo les está permitido acudir al examen con "determinadas calculadoras". Además añade que "en Madrid son de los más restrictivos".