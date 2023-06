El doctor en física teórica explica su crítica al examen de matemáticas de selectividad en la EvAU de Madrid

Durante la semana pasada, en redes sociales, se hablaba mucho sobre la selectividad (EvAU y EBAU). Cientos de estudiantes compartían sus primeras impresiones sobre los exámenes interactuando con personas de otras comunidades autónomas. En Twitter y Youtube también hubo profesores que publicaron sus impresiones después de ver los exámenes de este año. Uno de ellos fue Sergio Montañez, doctor en físico teórica y profesor.

LA RAZÓN se hizo eco de la opinión de este profesor sobre uno de los ejercicios del examen de selectividad de matemáticas en la Comunidad de Madrid. Concretamente del ejercicio 2, de la opción B, en el apartado A. Dicho ejercicio pedía a los estudiantes que estudiaran "la continuidad de la función en R". Sin embargo, para Sergio Montañez, y tal y como publicó en su cuenta de Twitter, "no se puede estudiar la continuidad en x=1 porque este punto no pertenece al dominio de la función".

El doctor en física teórica matiza que el ejercicio sí se puede resolver, aunque su enunciado no esté bien planteado según su opinión

Ahora, después de la polémica, Sergio Montañez se ha puesto en contacto con LA RAZÓN para matizar que aunque considera que "el enunciado debe escribirse mejor", el problema sí se puede resolver. Así, el doctor en física teórica asegura que "los que elaboraron el examen no lo redactaron correctamente porque, si se leyera literalmente lo que se pide, una de las cosas que se piden no se podría hacer". Sin embargo, si cree que un estudiante, aun con ese enunciado, podría resolverlo aunque eso significase que "los estudiantes tienen que sobreentender algunas cosas que no se dicen explícitamente en el enunciado para poder realizar el ejercicio con rigor matemático".

De esta polémica también se hizo eco la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas. Su secretario general, Agustín Carrillo de Albornoz, explicaba a LA RAZÓN que el ejercicio se podía "resolver perfectamente tal y como está planteado el enunciado". Pues Carrillo de Albornoz mantenía que dicho ejercicio "no plantea ninguna duda, ni ninguna dificultad" porque estudiar la continuidad en R como en su dominio "es un paso previo".

No obstante, y después de la opinión de la FESPM, Sergio Montañez sigue opinando bajo su criterio que "ese enunciado está mal porque no es rigurosamente correcto". Así mismo cree que "debería enunciarse mejor la próxima vez". Pese a todo, Montañez matiza que el ejercicio sí se podría realizar con dicho enunciado aunque fuera más sencillo para los estudiantes hacerlo con una reformulación del mismo. De hecho, el doctor en física teórica propone que hubiera sido más acertado preguntarle a los estudiantes por "las discontinuidades de la recta real" y no por "la continuidad de la función en R" como propone el ejercicio de la EvAU de Madrid.

Así mismo, él opinaba que "a los buenos estudiantes les creas un problema si el enunciado no es correcto". Sin embargo, Agustín Carrillo de Albornoz cree que esto no es así debido a que "todos los alumnos que tengan claros los conceptos lo pueden resolver".

Y aunque ambos creen que este ejercicio no es reclamable por ningún estudiante, Montañez si espera que los profesores sean "razonables a la hora de corregir". Sobre todo porque según él, la formulación de este enunciado, ha hecho "perder tiempo a los buenos estudiantes".

La opinión de este profesor ha originado un debate en Twitter en el que profesores y estudiantes han comentado lo que pensaban al respecto. Unos le dan la razón a Sergio Montañez mientras que otros le rebaten asegurando que el ejercicio está bien planteado y que se puede resolver sin ningún problema. Las opiniones, por tanto, son muchas y muy variadas. Sin embargo, al final, solo se tendrá en cuenta la opinión de los profesores asignados para las correcciones de dicho examen.