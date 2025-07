La Universidad CEU San Pablo, primera española y segunda europea en conseguir la acreditación americana WSCUC/WASC

La Universidad CEU San Pablo (CEU USP) es la primera española y la segunda europea que consigue la acreditación WSCUC/WASC de la agencia WASC Senior College and University Commission (WSCUC), uno de los organismos evaluadores más prestigiosos de los Estados Unidos. Un logro que sitúa a la CEU USP en una posición de liderazgo internacional, como la primera institución de la Unión Europea que, no siendo una “American University”, alcanza este reconocimiento.

La agencia WSCUC es reconocida como una de las más exigentes agencias de certificación y se asocia a universidades de calidad, innovadoras, internacionales y tecnológicamente avanzadas. Su acreditación es una validación oficial por parte del Departamento de Educación de EE. UU. y del Council for Higher Education Accreditation (CHEA) de que se cumplen los más altos estándares de calidad, innovación, internacionalización y uso de tecnología avanzada.

La acreditación WSCUC, otorgada por un período de 6 años (2025-2031), permite alinear la Universidad con estándares internacionales, reforzando la sostenibilidad, la planificación estratégica y la mejora continua. Potencia la captación de estudiantes internacionales, mejora la empleabilidad global de los egresados, promueve alianzas académicas de alto nivel y facilita el acceso a redes internacionales. Además, consolida una cultura de evaluación, transparencia y toma de decisiones basada en evidencias.

La agencia acreditadora WSCUC ha destacado: el compromiso con la transparencia de la Universidad CEU San Pablo; su solidez financiera; el enfoque en la empleabilidad de los estudiantes; el sentido de comunidad y familia entre los miembros del campus; la atención al estudiante, con servicios de apoyo integral a los mismos, atendiendo a la diversidad de necesidades de una población estudiantil cada vez más internacional; y el apoyo al desarrollo profesional del profesorado y fomento de la investigación académica.

La rectora de la Universidad CEU San Pablo, Rosa Visiedo, ha expresado su alegría por este importante reconocimiento internacional al modelo educativo del CEU, que refuerza la calidad de su propuesta formativa y su proyección internacional. Un paso más para seguir formando a los profesionales del futuro con una visión global, innovadora y comprometida.

De esta forma, la CEU USP se une a las universidades americanas ya acreditadas por WSCUC como Stanford University; University of California, Berkeley (UC Berkeley); University of California, Los Angeles (UCLA); University of Southern California (USC); California Institute of Technology (CalTech); University of the Pacific; y Anglo-American University (Czech Republic).