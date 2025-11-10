La Aemet pone sobre aviso a una zona de Castilla y León por fuertes lluvias

Este martes 11 de noviembre es San Martín, y ya se sabe que por estos lares es un día señalado por cuanto en los días previos o posteriores suele hacer buen tiempo, de ahí el dicho del veranillo de San Martín, y eso a pesar de que el otoño está avanzado.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avanza para esta semana que empieza un tiempo anticiclónico con temperaturas extremas en algunas zonas de España, y que en Castilla y León será nmás bien agradables para la época, sobre todo las diurnas que andarán por los 16 grados en buena parte de la comunidad.

De hecho, salvo en Burgos y León, que se quedarán en 14, en el resto de capitales de provincia llegarán a los 16 grados durante las horas centrales del día, según avanza la Aemet.

También pegan un subidón las mínimas, ya que oscilaránentre los 4 grados de Soria, que ayer estaba bajo cero, y los 8 de Zamora, que marcará la mínima más alta.

La semana comenzará con lluvias en el noroeste de la comunidad debido a una profunda borrasca atlántica que entrará por Galicia y que podrá provocar una situación adversa por lluvias y rachas de viento muy fuertes en el oeste peninsular a partir del miércoles sobre todo, según la Aemet.

La predicción de la Agencia habla de que el día amanecerá con intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos en la mitad oeste.

Se esperan algunas precipitaciones débiles y dispersas que serán más probables cuanto más al oeste y norte. Habrá también alguna helada débil y aislada. Y predominará el viento del sur y suroeste, flojo en general.

No se esperan fenómenos meteorológicos adversos.

Pero como decíamos antes, las lluvias serán protagonistas por la entrada de un frente atlántico por tierras gallegas que afectará este lunes a vaarios puntos de la provincia de León sobre todo.

Así, por ejemplo, se esperan precipitaciones en toda la comarca del Bierzo, sobre todo en Ponferrada, Villablino, Bembibre, Igüeña, Vega de Espinareda, o Fabero a partir de las doce del mediodía.

También podría caer agua, ya que hay más de un 80 por ciento de posibilidades según la Aemet, en tierras zamoranas. Concretamente en la comarca de Sanabria, también por la tarde.