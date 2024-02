Pontón ve "una falta de respeto" la presencia en Galicia de los líderes estatales

La candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, ha reivindicado hoy el "protagonismo" que tiene que tener Galicia en la carrera hacia las urnas del próximo 18 de febrero y, en este sentido, ha rechazado cualquier pretensión de convertirlas "en una especie de premio de consolación, de reválida".

"Me parece también una falta de respeto; quizás en otras partes del Estado no se atreverían a hacer eso", ha manifestado. Quien lo haga, ha dicho, "se va a equivocar y lo van a penalizar".

"Si los gallegos no son protagonistas de esta campaña, ¿cuándo vamos a ser protagonistas?", se ha preguntado enfatizando, a preguntas de los medios en el primer día de campaña electoral que ha arrancado en su casa natal, en Chorente-Sarria (Lugo), y coincidiendo con la primera parada del ex presidente de la Xunta y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo antes del 'desembarco' de líderes estatales de este fin de semana.

En este sentido, mañana coincidirán en la Comunidad el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la jefa de filas en Sumar, Yolanda Díaz, y el líder de Vox, Santiago Abascal. Será la primera vez que los cuatro coincidian en la misma jornada de la campaña electoral, si bien todos ellos han pasado por Galicia a lo largo de las últimas semanas.

"Orgullo" de ser del rural

Esta es la segunda ocasión en la que Pontón arranca la carrera electoral en su casa familiar. Lo hizo en 2020 en la que era su segunda vez como cabeza de lista de las autonómicas, y repite en esta ocasión.

Un marco en el que ha defendido el "orgullo de ser del rural y los valores de la humildad y el esfuerzo" y ha proclamado que hay "ganas de cambio" y "esperanza".

"Cuando tenía 18 años si me imaginaba que podría ser candidata a la Presidencia de la Xunta, diría que no", ha enfatizado Pontón.

"Si me lo preguntáis hace diez años, seguramente también diría que no; si me lo preguntáis hoy, pues os diría que este país necesita una presidenta, que son las elecciones en que podemos conseguirlo", ha concluido.