Elecciones Galicia 18F: Pontón cierra su campaña apelando de nuevo a "hacer historia"

La candidata del BNG a la presidencia de la Xunta, Ana Pontón, ha cerrado la campaña electoral en Santiago en un acto multitudinario en el pabellón Fontes do Sar que ha servido para ejemplificar la reconciliación interna de la izquierda con el abrazo entre Xosé Manuel Beiras y Anxo Quintana.

En su intervención, la líder del Bloque ha dicho que durante "los largos trayectos de campaña" le ha venido a su mente el momento en el que, hace ocho años, su formación depositó la confianza en ella para ser portavoz: "Supuso un reto en un momento que no era fácil, pero acepté porque sabía que en este país, en el corazón del BNG, nunca dejaría de latir toda la fuerza y amor por este país".

Pontón ha querido además ejemplificar la reconciliación de la izquierda haciendo alusión a la asistencia de la exlíder de Podemos, Carmen Santos y de exdirigentes nacionalistas como Camilo Nogueira y Xosé Manuel Beiras, que arroparon a Pontón en su cierre de campaña.

"Este domingo con el voto al BNG podemos abrir un nuevo ciclo en el país, podemos hacer historia. Quiero pedirle a todos los gallegos y gallegas que llevan el país en la cabeza y en el corazón que el próximo domingo cojan la papeleta del BNG", ha subrayado Pontón.

La nacionalista ha vuelto a cargar contra el PP a quien ha acusado de hacer una campaña basada en "una vergonzosa manipulación" de los medios públicos y "en la difamación y en la mentira", una campaña "en B" que responde al "nerviosismo" ante la "fuerza imparable" del BNG. "Están desatados. Ya apretaron el botón del pánico, porque saben que hay un país que les va a poner en la oposición", ha señalado.

Para Pontón, la campaña del PP tenía incluso "plan C", tras el "atragantamiento" con Puigdemont y la amnistía: "Su plan C es que todos somos ETA. Lo que no es PP es ETA".