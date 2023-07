Medio millón de votos por correo para las elecciones generales, en el aire

Las opciones para votar por correo acaban en 72 horas: el jueves, 20 de julio. A partir de ese día, ya no se podrá depositar ninguna papeleta más en las oficinas de Correos. Todavía se desconoce la cifra sobre cuántas personas han podido votar ya, aunque sí se sabe cuántas personas quedan aún por recibir la documentación con las papeletas: 47.211, según los datos que ofreció ayer Correos. Cabe recordar que el viernes quedaban algo más de 730.000 papeletas por repartir, por lo que este fin de semana los carteros han hecho un importante esfuerzo.

De esta manera, de las 2.622.808 de personas que han hecho la solicitud de voto por correo, apenas un 1,8% todavía no tienen posibilidad de ejercer su derecho al voto porque no han recibido las papeletas. Correos tiene tan solo 48 horas para repartir las 47.211 papeletas porque tienen que estar distribuidas el 19 de julio, 24 horas antes de que se cierre el plazo para votar. De esa manera, los repartidores que no hayan encontrado al destinatario, podrán dejar la documentación en la oficina de Correos correspondiente para que el votante pueda recoger allí mismo las papeletas y votar. No obstante, 2.124.990 han sido entregados directamente al elector en mano y 450.607 están a su disposición en su oficina tras haber realizado dos intentos de entrega en mano al propio destinatario, tal y como marca la ley (el elector, cabe recordar, tiene que ir con DNI para votar).

Por tanto, actualmente, hay medio millón de votos por correo en el aire, si se suman los 450.000 españoles que no han sido localizados y las 47.000 papeletas que quedan por entregar.

De esta manera, en Correos respiran ya más aliviados y apelan a la calma. «Todo va con normalidad, dentro de los plazos, y todos los ciudadanos van a tener a disposición su documentación electoral para poder votar en plazo», señalan desde la empresa pública, que ha pisado el acelerador en los últimos días (con la contratación de trabajadores, la ampliación de horarios y la apertura extraordinaria de las oficinas en fines de semana) tras el revuelo que se ha desatado en España por las quejas de los ciudadanos y de los sindicatos al ver que el reparto de papeletas se ha hecho al límite de tiempo. En este sentido, toda la logística ha acabado cabreando también a ciudadanos que han alterado sus planes de viaje para esperar la documentación y poder ejercer el derecho a voto.

La crítica más generalizada en estos momentos es, sobre todo, lo tarde que ha reaccionado Correos pese a la avalancha de votos que se avecinaba por las fechas de las elecciones: el récord de voto por correo estaba situado hasta ahora en las elecciones generales de 2016, celebradas en junio, cuando se alcanzó los 1,45 millones.

Mientras concluye el proceso para votar en Correos en las próximas 72 horas, el CIS ha elaborado una encuesta exprés que recoge datos sobre qué han votado los electores por correo desde el 3 de julio (cuando se abrió el plazo) con entrevistas a 8.798 personas. En total, poco más de un 13% de los encuestados tienen previsto ejercer el voto por correo o ya lo han hecho: casi un 83% tiene previsto hacerlo en persona. La encuesta muestra que el 8,5 % solicitó el voto por correo y el 82,9 % votará presencialmente, también señala que el 75,6 % de los que piensan emitir el voto por correo ya lo tenían decidido y el 24,2 % dudó entre varios partidos.

Si bien, cabe tener en cuenta que el censo electoral está formado por 34.992.290 electores, de los cuales 2.622.808 lo han pedido por correo, lo que representa realmente el 7,4% (cifra inferior a ese 13% que recoge la encuesta del CIS). En todo caso, por partidos, PSOE y PP tienen parecido porcentaje de votantes por correo, según el CIS.

Ahora mismo, el PP quedaría como el partido más votado con el 29,7 % apoyo de los encuestados, mientras que el PSOE habría sido el preferido en el voto postal por el 28 %. No obstante, de la encuesta se desprende un dato muy relevante y es que el 14,9% han dudado entre el PP y el PSOE a la hora de votar. Ese dato se eleva al 28,7% si se pregunta exclusivamente a los que votaron al PSOE en las elecciones de 2019. No obstante, lo que más llama la atención es que el 58% de los preguntados han dudado en el bloque de la izquierda entre el PSOE y Sumar, una cifra altísima, que contrasta con el poco más de 10% que han dudado en el bloque de la derecha entre PP y Vox.

Además del 29,7 % que ha votado por correo al PP y el 28 % por el PSOE, el 16,6 % opta por Sumar, el 5,4 % por Vox, y el 2,1 % por EH Bildu.

Por transferencia de voto, el 71,4% de los que votaron al PSOE en 2019 han vuelto a repetir, pero un 12,6% se han pasado al PP mientras que un 11,1% se ha ido a Sumar. El PP, en cambio, conserva al 83,4% de los votantes y tan solo pierde un 2,7% con el PSOE y un 10,2% con Vox. Los populares, en este sentido, son capaces de arrebatarle hasta el 29,7% de votantes a los de Santiago Abascal, casi una tercera parte.