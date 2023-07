Elecciones generales 2023: Qué día empieza la campaña electoral y cuánto dura

Una campaña electoral es un conjunto de actividades y estrategias llevadas a cabo por partidos políticos con el objetivo de promover la candidatura de una persona para ocupar un cargo político, como la presidencia, alcaldía, gobernación u otros puestos de elección popular.

Durante una campaña electoral, se realizan diversas acciones para persuadir y convencer a los votantes de que apoyen a un determinado candidato. Estas acciones pueden incluir mítines, discursos, debates, publicidad en medios de comunicación, propaganda, visitas a comunidades y grupos de interés, participación en entrevistas, utilización de redes sociales, entre otros.

El propósito principal de una campaña electoral es obtener el respaldo de los votantes y conseguir el mayor número de votos posibles. Para lograrlo, los candidatos suelen presentar sus propuestas, exponer su plataforma política, destacar sus cualidades y experiencia, y contrastar sus ideas y planes con los de sus oponentes.

Las campañas electorales suelen estar reguladas por leyes y normativas específicas que establecen los límites de financiamiento, publicidad y participación de los candidatos.

En España, La Junta recoge que "no puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral una vez que ésta haya legalmente terminado". Igualmente, hasta que no arranca la campaña no está permitido pedir el voto ni realizar anuncios electorales en cartelería, prensa, radio, televisión o internet.

Pedro Sánchez en la campaña electoral en Andalucía ÁLVARO CABRERA EFE

Cuándo empieza la campaña electoral y hasta que día dura

Según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), la campaña electoral comienza 16 días antes de la celebración de los comicios, es decir, comenzará esta madrugada de jueves a viernes, más concretamente, a partir de las 00:00 horas de la noche.

A partir de mañana, los principales líderes de las grandes fuerzas políticas comenzarán a recorrer España en busca del voto de los más indecisos. Y lo harán hasta las 00.00 del sábado 22 de julio, cuando se inicia la jornada de reflexión, previa a la cita con las urnas.