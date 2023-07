Encuesta diaria LA RAZÓN: PP y PSOE aumentan su porcentaje de voto tras el debate

A once días de las elecciones generales que se celebrarán el próximo 23J, LA RAZÓN publica la evolución del «tracking» de NC Report, que se publicará cada día hasta el próximo lunes.

Un día después del cara a cara que enfrentó a Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez en un combate dialéctico, dicho barómetro constata que tanto PP como PSOE suben en cuanto a porcentaje de voto con respecto a los días anteriores. De esta manera se sitúan en un 27,8% los socialistas que anteriormente estaban en el 27,4% mientras que los populares también crecen hasta un 36% frente al 35,7% en el que les situaba el barómetro de hace dos días. Esto, traducido en número de escaños, según dicho barómetro, el PP se mantiene en una horquilla de 147-149 diputados y el PSOE entre 104-107 subiendo ligeramente en un punto.

Por contra, la misma encuesta realizada en un total de 1.000 entrevistas destaca que los más perjudicados en cuanto a porcentaje de voto fueron los ausentes de ese debate, es decir; Vox que estaría ahora en un 12,4% frente al 12,6% en la que se encontraba hace dos días que, traducido en escaños pierde uno con respecto situándole en 31-34. Sumar también baja al 12,2% del voto cuando estaba en el 12,4% con 30-31 escaños.

Estas cifras confirman que la suma del PP y Vox continúa superando los 176 escaños de la mayoría absoluta, aunque la izquierda comienza a mostrar señales de una cierta movilización. Los dos principales partidos repuntan ligeramente o se mantienen, en una señal de refuerzo del bipartidismo que quedó constatado el lunes al enfrentar a ambos líderes en el debate de Atresmedia donde tanto Feijóo como Sánchez salieron «satisfechos» a pesar de que lo más repetido fuera el «déjeme hablar».

Sin embargo, la tendencia consolidada de la mayoría absoluta en el bloque de la derecha hace que cada vez se imponga más la sensación de que lo que se dirime en estas elecciones no es si hay cambio o no de gobierno, sino el papel de Vox y si puede haber relevo al frente del PSOE. Y es que el bloque de la izquierda, según los nuevos datos no llegan a la mayoría para gobernar, aunque los socios de gobierno de Sánchez se mantienen en el mismo número de escaños que el «tracking» anterior. ERC sigue en los 10/11, PNV en los 6, EH Bildu entre 5/6 y JxCat en los 8/9 escaños. La diferencia que puede marcar estas elecciones sigue estando en ese millón de votantes socialistas que a dos semanas de que se abran las urnas siguen manifestándose dispuestos a votar al Partido Popular que lidera Feijóo. En la izquierda, el PSOE se consolida en la barrera simbólica de algo más de 100 escaños: si hace una semana estaba entre los 99 y los 101, y hace dos días le daba dicha encuesta una horquilla entre 103-105, hoy el barómetro le aumenta un escaño por lo que la campaña socialista busca alentar el miedo a la derecha y así contener la fuga de voto hasta las 176.581 papeletas, aproximadamente.

Las campañas del PSOE y PP están siendo muy diferentes. Mientras Alberto Núñez Feijóo ha retomado sus actos, dos diarios, y se ha enfocado en estar muy pegado a la calle ya que para él sus asesores son «todos los españoles», con las ganas de explicar su proyecto y de servir a su país; por contra, Pedro Sánchez se ha centrado más en los primeros impases de la campaña en dar entrevistas y en activar su participación en los medios de comunicación mientras agita el «túnel del miedo» de la llegada de Vox, un viaje al pasado y retroceso con el que incide que llegará si gana la el PP a quien trata por igual. Feijóo ha activado su intento de alejarse de los de Abascal y para ello le ofreció un pacto a Sánchez para que gobierne la lista más votada. También incide en que para que siga Sánchez hay bastantes opciones que pasan desde votar al PSOE, «a Sumar y a los 18 partidos que restan que hay detrás de Sumar, a ERC, a Bildu, y a los que dicen que quieren que gobierne el PP para luego bloquearlo y que no gobierne». El partido de Santiago Abascal enfila la recta final de la campaña sin que parezca que su estrategia negociadora en los pactos postelectorales le esté resultando rentable en las urnas, a falta de que estas se abran el 23J. Y es que, por la mañana del lunes, antes del debate, Vox votó en contra del candidato del PP a la Presidencia de la Región de Murcia, Fernando López Miras, impidiendo así que este fuera investido presidente y activando el cronómetro para que, en dos meses se llegue a un acuerdo o, de lo contrario, el bloqueo conducirá a una repetición electoral. También el adelanto electoral y el calor del verano se deja notar en el informe demoscópico. Aumentan las esperas para el voto por correo y, en medio de una semana en la que el voto puede oscilar, lo que está aumentando es la abstención. Según se desprende de dicha encuesta se sitúa ahora en un 35,6% frente al 34,9% en la que se encontraba hace dos días.