Feijóo reivindica su derecho a gobernar al ser la fuerza más votada el 23J

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo salió al balcón de Génova para celebrar que ha sido la fuerza más votada en las elecciones generales del 23J. Agradeció a los españoles la confianza depositada en él y también a los compañeros de partido que le han acompañado para lograr encumbrar al PP en muy poco tiempo como la fuerza más votada.

Sin embargo, aunque han logrado subir hasta 47 diputados con respecto a los comicios de 2019 no tiene la mayoría que pedía para gobernar en libertad y tampoco suma con Vox que se ha hundido.

Feijóo reivindica su derecho a gobernar al ganar las elecciones generales con 136 escaños y ha asegurado que pedirá que se permita su investidura por lo que anunció que a partir de mañana abrirá al diálogo con el resto de fuerzas parlamentarias. Y es que, fuentes del PP aseguran que "no hay modelo que no pase o por Feijóo o por el sí expreso de Bildu". Por ello reivindican para el líder del PP el mismo compromiso que Feijóo tuvo, por ejemplo, en Vitoria. "El objetivo es restar capacidad de decisión a la izquierda abertzale. No entenderíamos una decisión que no fuera en esa dirección, y recordamos que nunca este país hizo presidente a quien había perdido las elecciones", una idea que defendió el candidato popular ante sus simpatizantes.

El líder del PP reclamó al PSOE y al resto de fuerzas políticas del arco parlamentario que "no bloqueen España" y remarcó que su "obligación ahora es que no se abra un periodo de incertidumbres". "Los españoles hoy nos han dado la confianza" y también han dicho a "todos los partidos" que "dialoguemos".

En su condición de candidato del partido más votado, consideró que su "deber es abrir el diálogo" y liderarlo desde "el primer minuto" para "intentar gobernar nuestro país de acuerdo con los resultados electorales y con la victoria electoral".

Fuentes del PP indicaron que el candidato del PSOE, Pedro Sánchez había escrito un mensaje a Feijóo minutos antes de comparecer ante los medios. En dicho mensaje no entró en las particularidades del escrutinio ni tampoco en las opciones de cara a la investidura. El líder del PP emplazó a Sánchez a mantener contactos en los próximos días de cara a evitar el bloqueo político del país.