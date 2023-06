Primera petición de los comunes a Díaz tras firmar la coalición: un referéndum de autodeterminación en Cataluña

Tan solo trece días después de que Sumar lograra firmar un acuerdo de coalición con hasta quince partidos, los actores principales ya empiezan a mostrar sus cartas y a pedir el pago del precio a la firma estampada el pasado día 9 de junio para concurrir bajo una misma fuerza y evitar la división de la izquierda.

Los comunes han recuperado ahora una de sus reivindicaciones más tradicionales después de una legislatura en la que el asunto no ha estado en los focos políticos y mediáticos con tanto ímpetu. El referéndum de autodeterminación. Solo un día después de que la líder de Sumar presentara a sus principales candidatos para concurrir a las elecciones generales, uno de sus principales socios ha reclamado su recompensa.

La número uno de los comunes, Aina Vidal, que este mismo miércoles mostraba su apoyo a Díaz en la presentación de las listas, ha pedido incluir el referéndum de autodeterminación dentro del programa electoral para el 23-J de Sumar. "En el referéndum estamos donde hemos estado siempre. Cataluña debe votar su futuro. Formará parte de nuestro programa electoral", ha sentenciado de manera tajante durante el acto de presentación de la candidatura en Sabadell. La petición de los comunes es histórica y no ha cogido por sorpresa en el ámbito de la izquierda. "Cataluña tiene que votar", se ha reafirmado la candidata.

Sin embargo, hasta ahora, la vicepresidenta se ha mostrado distante respecto al referéndum de autodeterminación y no ha mostrado un eje claro sobre su posición. El programa electoral, todavía en ciernes, será la confirmación o no de la posición de la vicepresidenta. Fuentes de Sumar no aclaran si el referéndum de autodeterminación debe o no estar plasmado en el programa electoral, aunque, explican que la posición de la vicepresidenta es la misma que la de los comunes. La clave es si el referéndum entrará o no en el programa electoral.

En un acto a principios de año con la entonces alcaldesa Ada Colau, la vicepresidenta reconoció que Barcelona debe tener el "reconocimiento que se merece" y aseguró que los catalanes tienen que votar su estatus políticos. "Será el tiempo y las gentes las que decidan el futuro de nuestro país", dijo.