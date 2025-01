Felipe González cierra el Curso de Liderazgo Político en el Instituto Goethe

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ofreció este lunes una clase magistral sobre lo que, a su juicio, representa el liderazgo político y los desafíos que enfrenta en la actualidad. En un diálogo extendido, el ex presidente invitó a reflexionar sobre las exigencias de liderar en un mundo cada vez más complejo y polarizado.

El Goethe-Institut de Madrid fue escenario del coloquio, que se celebró en el marco del Curso Superior de Talento y Liderazgo Político del instituto. La sesión, presentada por la exministra del Partido Popular María Dolores de Cospedal, también contó con la asistencia de figuras políticas como la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y el exsecretario general del PSOE-M Juan Lobato.

En su intervención, González desgranó su visión sobre el liderazgo político actual y reflexionó sobre los retos que enfrenta Europa, especialmente en su relación con Latinoamérica.

Poniendo por delante el tema principal del encuentro, Felipe González, consideró que el liderazgo político se sustenta en tres pilares fundamentales. En primer lugar, un líder debe tener un proyecto claro con el que se comprometa de manera no mercenaria. Este compromiso implica no solo definir objetivos, sino también asumir la responsabilidad de llevarlos a cabo con integridad y determinación. En segundo lugar, destacó la importancia de conectarse con el estado de ánimo de la sociedad. «Un líder no avanza solo con un buen proyecto, sino también al entender y gestionar las emociones colectivas», señaló. Finalmente, subrayó la capacidad de formar equipos humanos y ofrecer respuestas simples a problemas complejos como una característica esencial del liderazgo eficaz.

Críticas a la postura de Europa frente a Venezuela

En el plano internacional, el expresidente fue crítico con la postura de España y la Unión Europea respecto a la situación en Venezuela tras las elecciones de julio de 2024. González calificó de «no coherente» la decisión de no reconocer a Edmundo González como ganador de los comicios hasta que se publiquen las actas, una condición que, según él, otorga ventaja al régimen de Nicolás Maduro. «¿Cómo es posible que la Unión Europea permita esta situación? Le estamos dando a Maduro una ventaja sin querer, o quizá algunos sí lo quieren», afirmó el político.

El exmandatario también dedicó palabras de elogio a la líder opositora María Corina Machado, a quien describió como una «personalidad excepcional» que encarna la lucha del pueblo venezolano. Además, instó a que se investiguen los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen y se esclarezca el origen de las fortunas de los «boliburgueses» que invierten en Europa.

González fue firme en su postura frente a la relación entre Europa y Latinoamérica, destacando la responsabilidad histórica de España en la región. Criticó la falta de coherencia en las políticas europeas hacia el continente y advirtió sobre el riesgo de que se pierdan los avances democráticos logrados en países como Venezuela. «Los que creemos en la democracia no podemos permitirnos jugar a juegos malvados donde la ideología determine nuestro apoyo», subrayó.

En un momento de su intervención, mencionó al presidente argentino Javier Milei como un ejemplo de cómo un líder puede captar el estado de ánimo de una sociedad harta. Sin embargo, cuestionó la ausencia de un proyecto político claro en su mandato. «Romper la baraja no es suficiente; el liderazgo también implica construir», concluyó González.