“Los humanos se adaptarán, aprovecharán esta nueva tecnología y serán más productivos” Carl Eschenbach, Co CEO de Workday

Eschenbach recibe a La Razón en Barcelona, donde la compañía ha celebrado su conferencia Rising EMEA para hablar de sus retos y, cómo no, de la Inteligencia Artificial.

Fue nombrado co-CEO de Workday hace casi 11 meses. ¿Por qué aceptó y cómo valora este tiempo?

Ha sido una experiencia tremenda. Es todo lo que esperaba y más. Conozco Workday porque tuve el honor de formar parte del consejo de administración durante cinco años. Además, el co CEO y yo somos buenos amigos, tenemos la misma edad y llevamos el mismo tiempo en el sector. Somos personas diferentes en el buen sentido. Él es un tecnólogo muy profundo. Yo empecé como tecnólogo, pero en los últimos 25 años me he dedicado más a las operaciones comerciales, las ventas, el marketing y los mercados internacionales. Creo que es una asociación ganadora, en la que uno más uno igual a tres. Ambos sabemos lo que hacemos bien. Aprovechamos los puntos fuertes del otro.

Pasé los últimos siete años en una empresa de capital riesgo como socio de Sequoia Capital. La única razón por la que estaba allí era porque quería dejar de viajar tanto y estar con mi familia. Pero ahora que mis hijos se han ido, sentí la llamada y la pasión de volver a un papel de liderazgo y terminar mi carrera de nuevo dirigiendo una empresa.

¿Qué dificultades tiene ser colíder en Workday?

Para ser sincero, no ha sido difícil en absoluto. Creo que el beneficio está en que ahora tienes a dos personas que hacen el trabajo de una en el pasado. Cuando tienes dos personas que tienen muy diferentes conjuntos de habilidades y experiencias, en realidad se convierte en bastante fácil de dividir y conquistar. En realidad ha sido muy fácil, si soy honesto.

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta?

Creo que el mayor reto es ejecutar. Entré con la expectativa de que había muchas oportunidades para hacer crecer el negocio y expandirlo. Mi mayor reto es saber cuántas hay, averiguar cómo secuenciar todas esas oportunidades porque quiero hacerlo todo ya. Tengo que pensar y priorizar dónde vamos a intentar impulsar el crecimiento y qué vamos a hacer en el mercado.

¿Cuáles son esas oportunidades?

Una de ellas es el mercado internacional: representa más del 50% de nuestro mercado potencial pero es sólo el 25% de nuestro negocio a día de hoy. Otra es las finanzas. La plataforma de RRHH ha migrado a la nube y es más maduro. No se trata de si las finanzas se trasladan a la nube, sino de cuándo. Tenemos todos los datos de 65 millones de clientes que están haciendo todas estas transacciones. Esos datos crean un modelo de lenguaje empresarial al que mucha gente quiere acceder y aprovechar para ofrecer soluciones justo detrás de Workday. Hasta ahora habíamos sido muy cerrados y ahora estamos abriendo un poco más nuestra plataforma. Estamos apostando por el uso de tecnología como la IA para dar servicio a nuestros clientes, pero también para averiguar cómo podemos gestionar mejor nuestro negocio.

¿Planean alguna adquisición en Europa de alguna startup?

La mediana empresa es uno de nuestros segmentos de mercado de más rápido crecimiento. En España tenemos grandes empresas como clientes, pero la mayoría de las oportunidades de negocio son en la mediana empresa y tienden a comprar tanto RRHH como finanzas a la vez. Ahí es donde estamos viendo el crecimiento. En fusiones y adquisiciones, estamos inquisitivos. Hemos hecho adquisiciones en el pasado en Europa, y lo haremos de nuevo si creemos que hay una manera de acelerar nuestro crecimiento. Pero tiene que encajar en nuestra cultura, tiene que haber alineación tecnológica y asegurarnos de que, incluso si se trata de la mejor tecnología, es capaz de ser vendida por nuestra fuerza de ventas y nuestros canales de todo el mundo con el modelo de distribución de salida al mercado.

¿Cómo está afectando la inteligencia artificial al trabajo?

No hay que tener miedo. Siempre que se produce un cambio tectónico masivo como el que estamos experimentando ahora (que es potencialmente el mayor cambio tecnológico que hemos visto nunca), la gente se pone muy nerviosa y se discute mucho sobre el impacto en los empleados y si sustituirán a los humanos. Nosotros pensamos que va a aumentar a los humanos. Nuestro enfoque es que la IA debe centrarse en el ser humano y creemos que coexistirán pacíficamente. Los humanos se adaptarán, aprovecharán esta nueva tecnología y serán más productivos. Veremos un cambio de función en la productividad humana al aprovechar la IA. No va a reemplazarnos. Todavía vamos a querer esta interacción humana. Creemos en la tecnología. Es muy potente. Pero al mismo tiempo, tiene que haber un elemento humano en todo lo que hacemos.

¿Ha impactado la IA en su papel de CEO?

No personalmente, sino a mi forma de pensar y de aprovechar este tipo de tecnología, a nuestra forma de innovar. Estoy yendo a cada función preguntando cómo se va a aprovechar la IA y el ML (machine Learning). Si tuviera que crear una empresa desde cero, me plantearía cómo aprovechar esta tecnología. Pienso en ello de forma ligeramente diferente a como lo habría hecho en el pasado. Pero mi trabajo diario no ha cambiado mucho. Sigue tratándose de las personas, de la cultura, de los valores y de impulsar el valor para los accionistas.

Los periodistas podemos usar IA como ChatGPT para que nos sugiera preguntas a los entrevistados. Imagine que es ChatGPT. ¿Qué pregunta se haría y cuál sería la respuesta?

(tras pensar un rato). Sé qué pregunta me haría porque tengo un objetivo. Le preguntaría a ChatGPT si Carl Eschenbach vivirá hasta los 100 años. Mejor que diga que sí porque tengo un objetivo y mi familia lo sabe: quiero vivir hasta los 100 años. Estoy muy centrado en la salud. Y si estás sano, creo que se tiene esa oportunidad. Así que espero que ChatGPT conteste “Carl Eschenbach va a vivir hasta los cien años. Sigue haciendo burpees”. (sonríe)

Nota del editor: ninguna de las preguntas de esta entrevista fue sugerida por ninguna IA