Windows 12 y la próxima guerra de chips de IA que se avecina en 2024.

Windows 12 podría servir como un nuevo interno por promover soluciones innovadorasque mejoren la experiencia de sus usuarios. Así como prepararse para la inminente guerra de chips que se avecina en el horizonte.

Aunque cabe aclarar que hasta la fecha, Microsoft no confirma ni niega los rumores que le rodean. No obstante, durante más de un año fuimos testigos de rumores, supuestas filtraciones y especulaciones sobre Windows 12, el próximo gran lanzamiento del gigante tecnológico. Por lo que la expectativa de los usuarios y la comunidad no pararía de crecer.

¿Director de Intel sugiere una inminente llegada de Windows 12 al terreno de la IA?

La emoción aumentó todavía más cuando David Zinsner (Director Financiero de Intel) insinuó el posible lanzamiento de Windows 12 para el próximo año. En este sentido, asegurando que se trataría de una “actualización que impulsaría las ventas” de los ordenadores. Por lo que la especulación no se hizo a esperar, generando revuelo entre entusiastas y expertos de la industria tecnológica.

Aunque claramente dejó escapar dichos detalles por accidente, durante su conversación con unanalista financiero en la Conferencia Global de Tecnología de Citigroup. En este mismo contexto, aseguró que el 2024 se perfilaba como un año prometedor para los clientes de Intel, debido a la actualización de Windows. Un comentario inesperado que generó gran revuelo entre la comunidad.

Microsoft allana el camino para Windows 12 con sus soluciones de IA

Tras analizarlas declaraciones del director de Intel, se concluyó que se refería a una posible nueva versión. Aunque también podría implicar algo más, ya que menciona una “actualización”. Lo que sugiere que podría tratarse de mejoras al sistema basadas en IA, como preparación para la llegada de Windows 12. Recordemos que la compañía estuvo desactivando servicios obsoletos y reemplazándolos por aplicaciones nuevos.

Esto podría ser una medida para implementar una nueva línea de soluciones basadas en IA, las cuales debutarían con la llegada de Windows 12. Al menos en teoría,de ahí que mencionen los chips con arquitectura específicamente diseñada para potenciar los modelos de lenguaje, algoritmos e IA generativa. Así, permitiéndoles a los usuarios acceder a herramientas mucho más eficientes.

La carrera por el liderazgo de la IA

La afirmación de la guerra de chips se basa en los esfuerzos de fabricantes destacados como Nvidia, AMD, Intel, Qualcomm e incluso Apple. Básicamente, actoresclave en el mercado de la tecnología, quienes cuentan con el respaldo de gigantes de la industria como Microsoft, Google y Amazon. Esto con el fin de adoptar estas soluciones para sus propios ecosistemas, en una carrera por el dominio del mercado de la IA.

De ahí que constantemente escuchemos la presencia de marcas como ChatGPT, Google Bard, Claude-2, Copilot y otros modelos de lenguaje.Sin embargo, el desafío radica en la necesidad de ejecutar todo este conocimiento de la IA de manera local. Esto sin depender de la nube o infraestructuras costosas. Y es exactamente aquí donde entra la nueva generación de chips, diseñada específicamente para abordar este problema.

El futuro del mercado de chips de IA

Se trata de un mercado tecnológico con un amplio abanico de posibilidades; lo que llevaría a que incluso Qualcomm, reconocido por su participación en la industria móvil, incursione en el ámbito de las sobremesas. Así pues, presentando su Snapdragon X Elite, el cual promete impulsar nuevas soluciones de IA y superar enormemente el rendimiento de sus contrapartes en Intel y AMD.

Microsoft busca liderar su propio movimiento de IA, con la llegada de Windows 12. Así como el desarrollo de su propia gama de procesadores. De esta manera, creando un segmento de clientes dispuestos a invertir en nuevas soluciones con el objetivo de potenciar su productividad. De ahí su enfoque continuo por mejorar la experiencia de sus ecosistemas, tanto a nivel local como en la nube.

Es así como la llegada de Windows 12 se complementaría perfectamente con la estrategia de IA y nube de Microsoft. Razón por la que anunciaron hace varias semanas el lanzamiento Azure Maia, un chip con arquitectura Arm diseñado específicamente para soportar inferecias de trabajo intensivas. Básicamente, manteniendo una sinergia con el sistema operativo que permitia aprovechar al máximo las capacidades de la IA.