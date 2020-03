Juanma Moreno: “No recibimos ningún aviso del Gobierno para adoptar medidas antes de la alarma”

¿Por qué no funciona el mando único de Sanidad?

– Por falta de experiencia, porque hace más de 30 años que el Estado transfirió a las CCAA las competencias en Sanidad y el sistema sanitario español es enorme y complejo. Para que se haga una idea, la Junta de Andalucía destina a Sanidad más de 11.000 millones de euros al año y el Servicio Andaluz de Salud tiene más de 100.000 empleados públicos. El Ministerio no está preparado ni tiene experiencia para gestionar de la noche a la mañana la sanidad en 17 comunidades autónomas.

– El ministro de Sanidad apuntó el miércoles a las CCAA porque no se anticiparon tampoco en la compra de material de protección. Vino a decir que es más responsabilidad suya que del Ministerio.

–Esa crítica no aporta nada; al contrario, resta. Ahora no es el momento de echarse cosas en cara sino de arrimar el hombro. Y, en cualquier caso, estoy seguro de que el ministro no lo diría por Andalucía, porque aquí sí estábamos preparados. Hasta el punto de que el Gobierno de España envió a la Guardia Civil a requisar las mascarillas de la fábrica de nuestro principal proveedor. Pero es que el 26 de enero, un mes antes de que se detectara el primer caso de coronavirus en Andalucía, ya habíamos creado una comisión de expertos para estar preparados ante lo que se avecinaba. Hemos intentado ir siempre por delante de los acontecimientos, evitar que nos atropellaran, como habíamos visto en Italia. Y en Andalucía, hasta el momento, creo que se está haciendo razonablemente bien.

–Decía que al Ministerio se le queda grande, y ahí está el fiasco de los test. Pero también a las comunidades vistos los resultados, ¿no?

–Para las CCAA esto es el pan nuestro de cada día; en cambio, para el Gobierno ponerse a adquirir este material y centralizar las compras era una situación novedosa y, además, en medio de la mayor crisis sanitaria que recordamos. Fue una lástima perder unos días muy valiosos desde que se centralizaron las compras hasta que el Ministerio autorizó a las CCAA a que nos abasteciéramos también por nuestra cuenta, porque en esos días la epidemia comenzó a subir en países como Alemania o Francia, que se lanzaron a comprar también ese mismo material.

–Había señales de sobra, después de China e Italia, de lo que se nos venía encima. ¿Quién ha fallado?

–El momento de hacer ese análisis llegará cuando superemos esta epidemia. Es posible que lo peor del coronavirus no esté aquí todavía y tenemos que centrarnos en combatirlo. Creo que se subestimó la enfermedad y no se tuvieron en cuenta las señales y advertencias que llegaban desde China y de la OMS. Y, como le digo, eso habrá que analizarlo bien en su momento.

–¿Los recortes de estos años, las externalizaciones y las privatizaciones están afectando en la gestión de esta crisis sanitaria?

–Para mí, que he sido líder de la oposición en Andalucía de 2014 a 2018, y que he aprobado los dos presupuestos con más gasto sanitario de la historia de Andalucía, sería muy fácil decir que los recortes tienen la culpa, pero no lo voy a hacer. Pienso que todos los recursos son pocos cuando se te presenta un enemigo como este coronavirus. Todos. Porque en una situación como ésta, al ciudadano que está afectado lo que le preocupa es que le atiendan lo mejor posible, da igual que el centro al que acuda sea público, privado o concertado, siempre que el Estado se haga cargo de ello. Sinceramente, creo que los españoles en general, y los andaluces en particular, pueden estar razonablemente tranquilos con el sistema sanitario que tenemos. ¿Es mejorable? Seguro que sí, pero es de los mejores que existen.

–¿Qué recursos hacen falta en Andalucía? ¿Sus sanitarios tienen los medios de protección que necesitan?

–Desde que se decretó el estado de alarma, el Ministerio de Sanidad es la máxima autoridad sanitaria en España y, entre otras cosas, ha dictado los protocolos de protección del personal sanitario que se siguen en todo el país. Los profesionales de Andalucía, a los que toda la sociedad admira profundamente por su entrega y esfuerzo, exigen más medios, al igual que los del resto de España. Es evidente que hay escasez de material de protección en toda España; en Andalucía llevamos trabajando tiempo para que los profesionales estén lo mejor equipados posibles y prueba de ellos es la compra de cinco millones de mascarillas y 8.670 equipos de protección integral. Y seguimos trabajando.

– ¿Han conseguido comprar en China en estos días?

–Sí. Una vez que el Ministerio de Sanidad nos permitió abastecernos en los mercados conseguimos esos elementos de protección. Pero, claro, se ha desatado una competencia absurda entre Estados y, dentro de España, entre comunidades. Una competencia que ha fomentado la especulación y las prisas y ocurren cosas lamentables como la de los tests, que compró el Gobierno y que no eran fiables. Un despropósito.

–¿Qué previsión manejan ustedes de evolución de contagios? ¿Cuándo llegará el pico?

–En Andalucía hemos elaborado planes de contingencia para habilitar hasta 26.000 camas y movilizar a 7.400 profesionales sanitarios si llegamos a 15.000 contagios. Estamos aún lejos de esa cifra, pero empezamos a trabajar en planes con mayor previsión ante un escenario de 22.000 contagios, que ojalá no se dé. En este momento, Andalucía, que representa casi el 20% de la población de España, registra sólo el 6% de los contagios y el 3% de los fallecimientos. El pico llegará y no sabemos con absoluta seguridad cuando se dará, pero lo que está claro es que lo peor no ha venido aún. La semana que viene y la siguiente pueden ser difíciles.

–Sánchez ha pedido tiempo y unidad. ¿Es lo justo en este momento?

– Sánchez sabe que cuenta con la unidad de las fuerzas políticas. El presidente del PP, Pablo Casado, ha apoyado por responsabilidad la ampliación del estado de alarma que el Gobierno ha llevado al Congreso. Sánchez también tiene el respaldo de las CCAA en esta lucha y el tiempo se le ha dado alargando ese estado de alarma con plenos poderes. Ahora lo que tiene que hacer es no perder ese tiempo.

– ¿Asume la gestión del Gobierno central?

– Acato con lealtad institucional lo que disponga el mando único. Asumo mis decisiones y mi gestión y cada cual deberá asumir las suyas.

–¿El Gobierno está a la altura? En Génova dicen que no.

–El momento de evaluar eso llegará. Lo que tiene que hacer el Gobierno es aprovechar con eficacia y eficiencia el tiempo y el poder que se le ha dado.

–¿El Ejecutivo les remitió alguna advertencia para que tomaran medidas preventivas antes del decreto de alarma? Le pregunto por el debate sobre las concentraciones y el 8-M.

–No recibimos ninguna advertencia. Nosotros constituimos a finales de enero la comisión de expertos sin que nadie nos dijera nada, sólo previendo lo que se avecinaba. En cuanto a la manifestación del 8-M, estoy absolutamente convencido de que el Gobierno de España asume ya que fue un error autorizarla, aunque nadie lo reconozca públicamente.

–Pero fueron representantes de todos los partidos. También del suyo. ¿Un error conjunto?

–La autorización era competencia del Gobierno, que optó por lo fácil. Y gobernar consiste en tomar decisiones difíciles.

–¿Echa en falta medidas más restrictivas para frenar los contagios?

–En la primera videoconferencia de presidentes pedí cerrar las fronteras y días después se acordó; en la segunda videoconferencia de presidentes pedí cerrar puertos y aeropuertos y ese mismo día el Gobierno lo acordó. También solicité hacer pruebas de manera masiva, generalizada, para detectar los positivos asintomáticos, que no sufren las consecuencias de la enfermedad pero sí dispersan el virus. Si hacemos eso, como ha hecho Corea del Sur, se frenarán los contagios de manera sensible.

–¿Y medidas económicas?

–Hay margen aún para ayudar a los autónomos, a las pymes y para salvar muchos empleos que están en peligro. Hay que reducir la actividad económica, pero sin llegar a parar del todo porque entonces arrancar será mucho más difícil.

–En Cataluña están creciendo muy rápido los contagios. Y el independentismo lo está utilizando para alimentar él discursos de los agravios. ¿Qué le parece?

– Del independentismo no espero nada bueno. Me parece mezquino que se utilice esta pandemia para enfrentar y dividir a la sociedad en Cataluña. Espero que aquellos catalanes que se han visto arrastrados de manera sentimental por el fanatismo, ahora que han vivido esto se den cuenta de que el independentismo es un sinsentido en un mundo globalizado. La independencia haría a Cataluña mucho más débil ante situaciones como ésta.

– Madrid se queja de ser discriminada por Sanidad. ¿Tiene la sensación de que el Ministerio actúa en función de criterios políticos?

–El Ministerio tiene la obligación de tratarnos a todos por igual. En Andalucía estamos siendo absolutamente leales al Gobierno de España y confiamos en que esa lealtad sea de ida y vuelta. Confío en que Sánchez no se comporte como el escorpión de la fábula, que mordió a la rana que le ayudó a cruzar el río, porque ni los andaluces ni los españoles se lo perdonarían nunca. Si le soy sincero, mi sensación es que el Ministerio se ha visto más desbordado que otra cosa.

–¿Qué lección hay que aprender de esta crisis?

–Cada uno sacará sus propias lecciones. Fíjese, los que criticaban las donaciones de Amancio Ortega a la sanidad pública, ahora les ha tocado gestionar a ellos esta crisis y han dependido en buena parte de esas donaciones. Yo me felicito como español de que el dueño de Inditex sea mi compatriota, como me felicito de que lo sean referentes mundiales como Rafa Nadal o Pau Gasol, que se están volcando en esto, o que algunas de las entidades financieras más importantes de Europa sean españolas y estén implicándose en esto. Y no tengo complejos en decirlo. Es lo que pienso y estoy seguro de que lo piensan muchísimos más.

–¿Ve necesario que su partido se implique en unos Presupuestos de reconstrucción y dé su apoyo al PSOE para aprobarlos?

– Como se dice en mi tierra, no pongamos el carro delante de los bueyes. Ahora, lo prioritario es vencer al coronavirus y, después, analizar lo ocurrido y rendir cuentas. Nadie sabe cuánto va a durar esta crisis. La reconstrucción habrá que hacerla entre todos y cada uno desde el lugar que ocupe en ese momento.

–¿Esto puede marcar el final de la Legislatura?

– No lo sé. Sí espero que marque el final de un modo de hacer política.

– Hay quien dice que está emergencia nacional puede dar más aire a Vox. ¿Le preocupa?

–Los españoles son inteligentes y maduros y sabrán valorar la actitud de cada uno en este momento de crisis nacional.

–¿Qué responsabilidad deben asumir las comunidades en la mala gestión de las residencias? Sabiendo que eran población vulnerable no se han reforzado a tiempo ni los medios de protección ni la atención sanitaria.

– Las personas mayores son las más vulnerables a esta epidemia y, por consiguiente, las residencias de mayores se han visto especialmente azotadas. Cuando un virus como éste entra en una residencia de mayores causa estragos. Por eso en España habrá que revisar los protocolos de protección sociosanitaria en todas las residencias.