Casado no apoyará los nuevos decretos económicos si no se reforman y pide “seriedad” en las medidas

El líder del PP, Pablo Casado asegura que las medidas drásticas se tienen que tomar habiéndolas hablado antes y criticó el hecho de haberse entrado de los nuevos reales decretos dos que afectan al sector económico, a través de los medios de comunicación. Dice que el PP seguirá siendo leal, pero piden la misma lealtad en el Gobierno y reclamó que deberia haberse llevado a cabo al menos una reunión telemática antes de aprobarlos en el Consejo de Minsitros para que cada autonomía hubiera dicho, con anterioridad, qué sectores deben o no parar. “Lo importante es la credibilidad en la gestión de la política de un país”,dijo.

Por ello, aseguró que el PP no aprobará los reales decretos referentes a la prohibición de despidos y la reducción de la actividad esencial, salvo que se modifiquen. El PP separa las medidas sanitarias de las económicas y recuerda que, de lo aprobado -en decretos de este fin de semana-, a lo que se discutió con las autonomías. Por ello pide “seriedad” a la hora de aplicar las medidas y recuerda quién debe pagar estas medidas. Además, exigió que se escuche a las comunidades autónomas sobre qué sectores son más problemáticos si llevan a cabo su cierre, porque no es lo mismo una industria de maquinaria pesada que otra más livianas. Diferenció las medidas sanitarias de las de confinamiento compatible con lo que dice Murcia, el alcalde de Madrid, o el presidente de Andalucía y mostró su apoyo al mando único por el estado de alarma pero, indicó que no pueden pagar esta crisis económica que trae consigo la crisis a los que dan empleo al 70 por ciento de los trabajadores.

Además, alertó que el estado de alarma no se puede utilizar para, como dicen los líderes de Podemos o el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, al asegurar que toda propiedad quedará en manos del Estado o que van a aprovechar para tumbar algunas medidas económicas de anteriores gobiernos. “No se puede aprovechar una tragedia para colar la agenda ideológica”, advirtió Casado y subrayó que si eso ocurre “es responsabilidad de Sánchez que es quien tiene que evitarlo".

Acusación de “mentir”

Casado trató de hacer un mensaje en positivo y en vez de criticar al actuación del gobierno ha preferido centrarse en qué no hubiera hecho él. “Yo no hubiera hecho anuncios de plazos sin saber si podían aplicarse", indicó. Acusó al Gobierno de “mentir" porque éste le aseguró que no se haría un cierre ecónomico y que sería importante que el PP no condicionara su apoyo a ese cierre -que no lo pidiera- y luego, sin consultarle, se hizo lo contrario a lo que le dijeron la semana pasada o en consecuencia, consdieró “no se me dijo la verdad”. “Lo mínimo es que este gobierno funcione, que lo que prometen lo lleven a buen término”, pero si quiere que los populares le convalide los reales decretos haga las modificaciones que le indican. Destacó que había hablado con empresarios y sectores, pero que el presdiente del Gobierno no le había llamado en ningún momento para consultar dichas medidas.

El presidente del PP destacó que el Gobierno no está teniendo una “colaboración efectiva" con las comunidades autónomas y recordó cuando llegó a expropiar remesas de mascarillas en Jaén -las primeras incautadas por la Guardia Civil- que ya tenía la Junta de Andaluza apalabradas. Luego indicaron que solo harían un refuerzo adicional a los pedidos de las comunidades lanzándoles a un difícil mercado como es el chino donde se pide inmediatez en el pago y transporte para enviar el pedido; con el consiguiente tiempo perdido, destacó.

Casado ha pedido que el Estado garantice la cobertura de los sueldos, a través de la compensación de los costes laborales, o de los ERTES. Indicó que es “muy difícil” que se pida generosidad a la oposición con el “cuanto peor, mejor”. Destacó que lo importante es que llegue liquidez y se preguntó a quién han llegado el dinero prometido -al menos 100.000 de los 200.000 comprometidos-

Ademas, hizo una reflexión sobre los “supuestos expertos” a los que “nadie conoce” y se preguntó si son los que ocupan el Ministerio de Sanidad. " A esos expertos no se les conoce, igual que no se les conoce a los proveedores".

El líder del PP considera que ahora no es momento de pedir responsabilidades -en cuanto a si va a solicitar dimisiones o no- porque, garantizó que él no hará lo que ya hicieron con ellos en la crisis del Ébola. Sin embargo lo que piden es transparencia, rendición de cuentas y urgencia por parte de la gestión del mando único. Consideró que es el presidente del Gobierno quien debe mostrar autocrítica y le “extraña” que el presidente del Gobierno en cada comparecencia diga que esto se ha hecho bien; “porque esto no se ha hecho bien”. “Cualquier error cuesta vidas” y subrayó que si no es eficaz, si se rinde a una presión interna del gobierno o si se piden test erróneos.

“Unidad y lealtad no es patente de corso y hay que pedir que se mejoren las cosas”. Casado pidió lealtad recíproca, no tener que enterarse de las medidas por los medios de comunicación ni hacer acusaciones falsas a las comunidades autónomas o a gobiernos pasados. “Pedimos la misma lealtad”.