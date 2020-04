Moncloa expone a Iglesias y a Calviño para escenificar unidad

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, representan mejor que nadie las dos almas que conviven estos días en Moncloa. Apuestan por dos enfoques distintos a la hora de afrontar la crisis sanitaria –también económica y social– a la que el coronavirus ha abocado a nuestro país. Y ayer, tras haberse evidenciado en las últimas horas estas diferencias, especialmente con motivo del debate interno alrededor del decreto de hibernización de la actividad económica no esencial, ambos protagonizaron una rueda de Prensa telemática conjunta junto a la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero. Una suerte de reivindicación de la unidad que el presidente Pedro Sánchez siempre ha reivindicado para su equipo.

Si en la crónica de estas diferencias de criterio durante las semanas en las que lleva vigente el estado de alarma, las victorias se las había apuntado Iglesias, ayer fue Calviño la que logró limar algunas de las medidas que más habían exigido Podemos en lo que respecta al pago de los alquileres. En la redacción de las medidas ni se incluyó en ningún caso las propuestas de condonación planteadas por Podemos ni tampoco una regulación dura y específica para la situación de los alquileres en los que un fondo de inversión sea el titular de la vivienda. Al ser preguntado precisamente por estas medidas moradas no llevadas al decreto, Iglesias se limitó a agradecer el trabajo realizado por los equipos de «muchos ministerios» para elaborar un decreto que protege a las familias vulnerables que puedan verse imposibilitados para pagar el alquiler o la imposibilidad de devolver el crédito. «Eso nos debe llenara todos de orgullo», resaltó Iglesias.

En todo caso, el vicepresidente segundo dejó claro el compromiso del Gobierno en que, si bien formalmente no está recogida la figura de la condonación del pago del alquiler en caso de familias que no puedan hacer frente al mismo, sí habrá un protocolo extraordinario por parte de la administración pública. Lo reiteró en varias ocasiones: «Si se produce una situación en que hay inquilinos en situación de vulnerabilidad que, tras recibir los préstamos a coste cero no pueden pagar, el Estado no les va a dejar tirados y se va a ocupar de garantizar que nadie pueda ser expulsado de su casa por no pagar el alquiler».

Calviño, con el apoyo en esta materia del titular de Fomento, sí ha logrado esquivar el plan más intervencionista de Iglesias. La siguiente batalla entre ambos será la articulación de la renta mínima.