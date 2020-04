Sánchez y los pactos de la Moncloa: “Evitar el desgaste y ganar tiempo”

La urgencia política en 1977 llevó a Adolfo Suárez y a Santiago Carrillo a firmar “Los Pactos de La Moncloa” para encarrilar la transición a la democracia. Una fotografía que ahora el presidente del Gobierno quiere reeditar con el resto de las fuerzas políticas y las comunidades autónomas para reconstruir el país una vez superado el coronavirus. El fantasma de dichos pactos llega de manera paralela a una crisis política en la que apreciamos como, tanto a la izquierda como a la derecha, tratan de protegerse políticamente con el reparto de las culpas y responsabilidades. La izquierda achaca a los recortes sanitarios y la derecha a la tardía y mala gestión de la crisis sanitaria.

Con tal contexto, ¿existe oportunidad real o voluntad política para reeditar los pactos de La Moncloa? Expertos consultados por LA RAZÓN, no ven en la actualidad estos mimbres. “Vemos a diario como desde el PSOE se ataca la gestión del PP en algunas comunidades, y como el PP ataca la gestión del Gobierno. No parece que vayamos a ver otros pactos de La Moncloa”, es el escenario que dibuja Eduardo González Vega, experto en Comunicación Política en la UCJC, que ve que, aunque “el escenario sería idóneo, pues las circunstancias en el 77 eran excepcionales y ahora en 2020 también lo son” debería ser el presidente del Gobierno el que tomara el liderazgo y la responsabilidad de promoverlos. “Y si no se consiguen, la responsabilidad sería de toda la clase política”. El politólogo Pablo Simón duda también de que puedan repetirse.

Corresponde a Sánchez tomar el liderazgo. Si no se logran los pactos, la responsabilidad sería de toda la clase política Eduardo González Vega

Testando lo inviables que parecen a día de hoy volver a esta fotografía, habría que preguntarse, a qué corresponde entonces esta llamada del presidente del Gobierno. Para Simón es una manera de que “Pedro Sánchez gane tiempo respecto a los errores cometidos en la gestión del coronavirus la semana pasada, trata de evitar el desgaste”, asegura. A su juicio, el objetivo del presidente es “virar hacia la posición”, sin embargo, habría que analizar donde se sitúa la estrategia del vicepresidente del Gobierno en este asunto, ¿aceptaría un pacto PP-PSOE? “Es complicado que Podemos no lo hiciese estallar”, reflexiona, con la consecuente crisis dentro del Gobierno que esta posición podría causar. “El debate del próximo jueves en el Congreso de los Diputados va a ser interesante en este sentido”, asegura.

Es complicado que Podemos no los hiciese estallar (los pactos de La Moncloa) Pablo Simón

Para Vega, en vez de buscarse el beneficio del país se estaría buscando un debate interesado políticamente. “Los principales partidos no están a la altura de las circunstancias”, abduce. Además, incide Simón, “Sánchez todavía no ha explicado a qué se refiere con reeditar los pactos de La Moncloa. El Gobierno no lo ha contado y lo que ha lanzado es una liebre a correr tras la última semana de gestión”, señala. En cuanto al interés político, Vega señala que “el problema es que todos están pensando en si les va a venir bien o no, y no están viendo si es lo que hay que hacer o no. Creo que los españoles acabarán valorando a quien dé un paso adelante en beneficio del país. Los partidos deberían olvidarse de tácticas partidistas a corto plazo, pues estamos viendo que no nos permiten avanzar o lo hacen a una velocidad menor de la que deberían y cuando surgen problemas como el actual, estamos menos preparados y con menos capacidad de reacción”.