Los pactos de la Moncloa (II)

La combinación de la cifra de fallecidos y contagiados, con la de parados que conocimos ayer, es sencillamente dramática: uno de cada cuatro fallecidos en el mundo muere en España y el 95% de ellos son mayores de 65 años. Ese dato nos interpela acerca de la atención que damos a nuestros mayores –además de querer facilitarles una «muerte digna» con la eutanasia– y, desde luego, demuestra que la eugenésica selección efectuada en algunos hospitales es una absoluta inmoralidad que debe acabar inmediatamente.

En cuanto al paro, la cifra no es menos impactante pese a ser esperada, y exige aterrizar en la realidad sin demora. Asumimos con retraso –quizás negligente– las medidas preventivas necesarias para contener a tiempo la expansión de la epidemia vírica, y no podemos hacer lo mismo con la epidemia económica y social que se avecina, pues la salida del túnel del coronavirus no significa que vayamos a ver la luz tras la superación de la pandemia.

Para hacer frente a la tremenda crisis que se cierne sobre nosotros, hay que afrontar la situación «cara a cara», y entender que España necesitará un Gobierno sólido, compacto y capaz de generar las sinergias políticas, sociales y económicas necesarias para un gran acuerdo nacional. Esto resulta inviable con un Gobierno en minoría y con comunistas al frente del área social. Esos nuevos Pactos de la Moncloa exigen un Gobierno capaz de conseguirlos: lo que es necesario debe ser posible.