Sánchez incluirá a las Comunidades Autónomas en los Pactos de La Moncloa

Cuando en 1977 se rubricaron Los Pactos de La Moncloa las Comunidades Autónomas no existían, pero ahora, en la reedición de este gran acuerdo que prevé impulsar el Ejecutivo, reclaman su sitio. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya anticipó el sábado, en su comparecencia para anunciar la prórroga del estado de alarma, que promovería un amplio consenso a todos los niveles: con los partidos de la oposición, con sindicatos y empresarios y también entre administraciones. «Desde la Comunidad más grande, hasta la más chica, a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, o también desde la gran ciudad de Madrid, hasta el más pequeño municipio de nuestro país. Todos estamos apelando a esa unidad y estamos remando en la misma dirección», aseguró.

Esta apreciación volvió a rescatarse ayer en la videoconferencia semanal que Sánchez mantiene los domingos con los presidentes autonómicos. Fue el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien planteó que se cuente con las autonomías en este gran consenso y los sucesivos intervinientes se fueron sumando en cascada a la petición. En su turno de réplica, Sánchez asumió la demanda y confirmó que tendrían peso un específico «muy importante». En los Pactos de la Moncloa primigenios los nacionalistas vascos y catalanes tuvieron un papel protagonista, pero el clima ha cambiado, especialmente en lo relativo a las formaciones soberanistas en Cataluña y su máximo representante, Quim Torra, que encabeza uno de los reductos más críticos con la gestión que el Gobierno está haciendo de la crisis sanitaria.

También lo son algunos partidos como el de Santiago Abascal, al que se advierte desde Moncloa de que para participar de estos nuevos Pactos de La Moncloa es «clave» la defensa de la democracia, por lo que quedarán «al margen» quienes no la quieren. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, criticó especialmente la actitud del líder de Vox de no responder a la llamada de Sánchez, bajo el pretexto de que la única noticia que esperaba era la de su dimisión. «No creo que haya precedente», lamentó, al tiempo que recordó que luego no se puede pretender que se atiendan propuestas. Dicho esto, Ábalos explicó que aquellos Pactos de la Moncloa de la transición se alcanzaron para lograr la recuperación económica, afianzar los derechos civiles y abrir así paso a la democracia. «Se trataba de salvar la democracia por la vía de los beneficios económicos», destacó.

Aunque algunos de los presidentes asistentes, como el de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, demandaron que se impulsen cuanto antes, porque «se lo debemos al país», lo cierto es que el Gobierno quiere reeditarlos una vez que se supere la crisis del coronavirus, en la etapa de «relanzamiento y reconstrucción nacional». Para ello, los socialistas quieren contar con todos los partidos, pero, aunque algunos sí se han mostrado favorables, como es el caso de Ciudadanos, otros que hasta ahora eran considerados socios prioritarios no están por la labor. Ni ERC ni EH Bildu, por ejemplo, están de acuerdo y el Partido Popular, pata importante como líder de la oposición, tampoco ha definido su posición al respecto.