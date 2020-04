Podemos relativiza la urgencia de unos nuevos Pactos de la Moncloa: “No estamos en ese momento”

El portavoz Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha centrado gran parte de su intervención en el Pleno del Congreso que servirá para prorrogar el estado de alarma en atacar al Partido Popular y a Vox. Ha destacado que “nuestro país tampoco es perfecto” y, a este respecto, ha afeado que existan “élites políticas” que, frente a la responsabilidad, apuesten por “la irresponsabilidad, la insolidaridad y la miseria política y moral”. Y es aquí cuando ha lanzado sus críticas más duras hacia el partido de Santiago Abascal: “En el primer puesto de ese ranking, se encuentra la ultraderecha, que hoy presenta una resolución para tumbar al Gobierno de España”.

Pero también ha utilizado parte de su discurso para relativizar la urgencia de dar forma ahora a unos nuevos Pactos de la Moncloa: “Hablando de acuerdos para reconstruir nuestro país, creo que no estamos en ese momento. Creo que estamos en el momento de luchar contra la epidemia y proteger a la ciudadanía”. Cuando llegue ese momento, ha añadido Echenique, convendrá “que los acuerdos no se formen imponiendo cada partido su programa electoral hecho en una España que no conocía el coronavirus, sino con las lecciones aprendidas de esta tragedia”. En este sentido, ha destacado que esos acuerdos deben incorporar el consenso social existente en torno a tres pilares: el fortalecimiento de la sanidad pública y el sistema de cuidados, el fomento de la justicia fiscal y la apuesta por la solidaridad de la UE. Minutos antes de que Echenique relativizara la urgencia de estos nuevos Pactos de la Moncloa, el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, valoraba la oferta de Sánchez en Twitter: “El Presidente convoca a un acuerdo económico y social abierto a las fuerzas políticas, a los sindicatos, a las empresas y a las CCAA. El constitucionalismo social y democrático, la defensa de lo público y lo común y una Europa social y solidaria representan hoy el interés general”.

El Presidente convoca a un acuerdo económico y social abierto a las fuerzas políticas, a los sindicatos, a las empresas y a las CCAA. El constitucionalismo social y democrático, la defensa de lo público y lo común y una Europa social y solidaria representan hoy el interés general — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) April 9, 2020

Respecto a esa posible reedición de los Pactos de la Moncloa, Echenique ha señalado que estos “empezaron con un acuerdo entre Adolfo Suárez y el Partido Comunista del señor Carrillo”, que “Alianza Popular (AP) fue de los últimos partidos en sumarse” y que “entre los máximos opositores a esos pactos se encontraba la Iglesia Católica y el presidente de la CEOE”. “Varios diputados de AP votaron en contra. Si hace 43 años no fue todo lo constitucionalista que podía esperarse, ahora parece que tampoco estén a la altura. Hoy como hace 43 años están fuera de la Constitución Española”, ha añadido.

Hablando de acuerdos para reconstruir nuestro país, creo que no estamos en ese momento. Creo que estamos en el momento de luchar contra la epidemia y proteger a la ciudadanía Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos

Echenique ha tachado de “ridícula” la propuesta de Vox de forzar la renuncia del Gobierno de Sánchez y sustituirlo por un gabinete con cuatro ministerios. “Hemos visto también que Vox se ha convertido en sinónimo de bulos, que mientras millones de españoles tienen que quedarse en casa y miles de sanitarios se juegan la vida, la ultraderecha monta campaña de fake news con cuentas falsas, para sembrar miedo y alarma y odio en nuestra sociedad”. A juicio del portavoz del partido morado, “utilizar la mentira y el odio no es defender ninguna posición política, es ser miserable. Esta sociedad es hermosa y decente, dejen de envenenarla, déjennos trabajar para luchar contra la epidemia”.

Respecto al Partido Popular, Echenique ha asegurado que es “grave” que cada vez cueste más distinguir a la formación popular de Vox: “Se dedican a luchar por la hegemonía de la derecha persiguiendo a Abascal. Lanzan ataques al Gobierno de España desde su set de prensa con un montón de pantallas que se parece el cuartel general del capitán A posteriori”. También ha criticado que, frente a la propuesta del presidente Sánchez de articular pactos, el PP “ponga el interés particular por encima del general”.

Según el diagnóstico de Echenique, España vive su “peor epidemia en cien años, una tragedia que está haciendo mucho año”. Sobre las medidas sometidas a debate hoy en el Congreso, Echenique ha subrayado el apoyo de Unidas Podemos a la prórroga del estado de alarma. Se ha remitido a los “datos esperanzadores” de los últimos días que señalan que las medidas de confinamiento “han funcionado”.

El pleno que decide la prórroga del estado de alarma ha dejado también la foto de la desunión de bloque de la moción de censura, y que facilitó la investidura de Pedro Sánchez. Pasa de facilitar la gobernabilidad a encabezar una oposición dura ante la gestión del gobierno en la crisis sanitaria. ERC ha confirmado que no dará un cheque en blanco al Ejecutivo. “Este gobierno merece una oposición dura pero constructiva y estamos dispuestos a hacerlo”. ERC ha decidido abstenerse en la votación de la prórroga del estado de alarma, al igual que hizo el pasado 25 de marzo. El portavoz de ERC, ha justificado su abstención asegurando que “la prórroga no es nueva” y volvió a reclamar el parón del país al completo para superar la crisis del coronavirus. “No tiene ningún sentido que, con miles de contagios cada día, millones de niños no puedan salir a jugar cinco minutos y, en cambio, la ciudad está llena de raiders llevando una hamburguesa o sushi a alguien en bici”. “Hay que parar”, reclamó. “O paramos el país o no habrá país o bandera que levantar”, aseguró. En su discurso rechazó también el planteamiento de los pactos de La Moncloa a los que convocó Pedro Sánchez en su discurso. La solución, dijo, no se encuentra con “la cúpula de cuatro partidos, un ejército y un rey encerrados en un despacho de Moncloa”. “No habrá pacto que valga en España sin pacto previo en Europa”, adelantó, para después condicionar su aval a un futuro pacto Ajuria Enea en el País Vasco y a unos pactos en el Palau de la Generalitat. “Quien diga lo contrario, miente”, dijo.

No tiene ningún sentido que, con miles de contagios cada día, millones de niños no puedan salir a jugar cinco minutos y, en cambio, la ciudad está llena de raiders llevando sushi a alguien en bici Gabriel Rufián, portavoz de ERC

La respuesta a la crisis, dijo “no puede ser aquello que se hizo mal hace 40 años”, en referencia a los pactos de La Moncloa. A su juicio, el Gobierno está tratando esta pandemia como si de una guerra se tratara. “Esta pandemia no es una guerra, ni tan siquiera una batalla. El Covid-19 es el nombre de un virus, no de un país enemigo, no tiene ideología. Si nos pilla sin medios es por los recortes y privatizaciones de los adversarios patriotas", ha criticado. A PP y Vox, Rufián criticó el hecho de que en un primer momento hubiesen anunciado que hasta 45 diputados acudieran al pleno del Congreso “Un alivio que hoy aquí no haya 45 diputados del PP como anunciaron bajo el pretexto de que era inconstitucional no venir. La Constitución por encima de la salud y del sentido común. La Constitución como vacuna y bandera como alimento”, les criticó.

Desde Más País, Íñigo Errejón anunció que apoyará la prórroga del Estado de alarma pero se mostró muy critico con el Gobierno por, como el resto de los socios, no cerrar el país. “Paralizar el país es la única medicina para frenar la curva de contagios”. “No hay que aflojar”, ha dicho. “Es un riesgo innecesario. Tiene que primar la salud, sino es echar por la borda todo el esfuerzo”. “Es necesario que el Gobierno persista”, reclamó. “Mandar a la gente al trabajo, a los vagones del metro, podría ser un desastre, podría echar por la borda todo el esfuerzo colectivo. La guerra no se puede ganar a medias”. Desde el BNG, el diputado Néstor Rego, ha sido muy crítico con el Gobierno por querer reanudar la actividad de sectores no esenciales: “Supone abocar a los trabajadores a riesgo de contagios”, También ha criticado la presencia de los militares en la crisis sanitaria. “La escenificación militarizada es impropia de una crisis sanitaria” al igual que “el papel político que ha dado el Gobierno al Ejército”.

El portavoz del PNV,Aitor Esteban, ha reclamado al Gobierno más “coordinación” con las comunidades autónomas. “Que haya un diálogo y el conocimiento con quien luego los va a tener que implementar las medidas”, ha dicho. Ha confirmado que el Gobierno tendrá el apoyo del partido vasco pero ha precisado que “para acabar con la pandemia” es necesario “restringir la circulación y eso solo puede hacerse con el estado de alarma”. En el turno de Bildu, su diputado Óscar Matute, ha reclamado más medidas contra el coronavirus y ha pedido “desmilitarizar” el estado de alarma: “Nos sobran las proclamas militares y sus jergas. Nadie nos ha demostrado que tengan efecto curativo alguno”. En cuanto al contenido del decreto ha advertido que, “aumentando la movilidad” no bajarán los contagios. “¿Puede alguien creerse que se pueda producir una bajada de contagios aumentando la movilidad?” , se ha preguntado.