Coronavirus: La ministra Carolina Darias supera el COVID-19 después de un mes

Después de 30 días peleando contra el coronavirus y siguiendo un confinamiento estricto, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha anunciado hoy a través de un mensaje en su cuenta de Twitter que ya ha superado la enfermedad. “Ahora sí, después de 30 días, he vencido al #COVID19. Aunque en aislamiento, no me he sentido sola en ningún momento. Gracias a quienes me han acompañado en esta travesía de un modo u otro. Fuerza a quienes siguen luchando y esperanza en que #EsteVirusLoParamosUnidos”, dice la ministra canaria.

#BuenosDías Ahora sí, después de 30 días, he vencido al #COVID19. Aunque en aislamiento, no me he sentido sola en ningún momento. Gracias a quienes me han acompañado en esta travesía de un modo u otro. Fuerza a quienes siguen luchando y esperanza en que #EsteVirusLoParamosUnidos — Carolina Darias (@CarolinaDarias) April 10, 2020

Darias es una de las tres ministras del gabinete de Pedro Sánchez que han contraido la enfermedad, junto con la vicepresidenta primera Carmen Calvo y la ministra de Igualdad, Irene Montero, quienes aún continúan recuperándose en sus domicilios. Tanto Darias como Montero se realizaron un test después de los primeros 15 días de confinamiento, periodo que se consideraba suficiente para vencer al virus, pero ambas volvieron a dar positivo.

La ministra de Igualdad todavía sigue en confinamiento. Más complicada fue la situación de la vicepresidenta primera del Gobierno. Carmen Calvo llegó a estar ingresada en el hospital por una infección respiratoria, asociada con el COVID-19. Aunque en un primer momento dio negativo, los médicos consideraron que este resultado no era concluyente y, posteriormente, ya se confirmó el positivo en coronavirus. Apenas 24 horas después de hacerse público, la vicepresidenta fue dada de alta.