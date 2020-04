Iglesias reivindica la II República y censura que el Rey “aparezca vestido con uniforme militar”

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, no ha querido dejar pasar este 14 de abril sin reivindicar los valores de “memoria, democracia, justicia social y futuro" que, a su juicio, representó la II República, cuya proclamación se produjo precisamente hoy hace 89 años. Con el motivo que le brinda este aniversario, Iglesias ha reivindicado a “quienes lucharon para que nuestro país pudiera tener, por primera vez, un texto constitucional que hablara de igualdad entre las personas”. Al margen de esta puesta en valor del régimen que precedió a la Guerra Civil, Iglesias ha realizado una polémica reflexión con un evidente tono crítico hacia la Monarquía, al acordarse de “todos los compatriotas que imaginaron un país” en el que “jamás viéramos a un Jefe del Estado aparecer vestido con un uniforme militar, porque es un representante del pueblo; donde el ejército estuviera subordinado al poder civil”. Una República, añade, “en donde nadie fuera más que nadie y todos –todos– fuéramos iguales ante la ley; donde mandara el pueblo y no el poder económico; donde la corrupción no fuera un instrumento para burlar la democracia”.

Las palabras de Iglesias relativas al Jefe del Estado y a su deseo de que “jamás” aparezca en público vestido de uniforme llegan apenas unos días después de que el Felipe VI protagonizara varios actos públicos relacionados con la crisis sanitaria que vive el país, a los que acudió con uniforme militar. Entre estos actos, el Rey mantuvo una reunión con el Jemad para supervisar el despliegue del Ejército en el marco de la “operación Balmis” de contención de la epidemia. Fue su segunda salida de Zarzuela al Mando de Operaciones del Ejercito en Pozuelo de Alarcón y a la cita acudió con uniforme de trabajo del Ejército en el que podían verse los distintivos que le señalan como Capitán General. Es la Constitución en su artículo 62.h el que estipula que corresponde al Rey el “mando supremo de las Fuerzas Armadas”.

Se da la circunstancia de que el Jefe de Estado ha recibido hasta a 10 ministros del gabinete de Pedro Sánchez aunque ninguno de ellos pertenecen a Unidas Podemos. El próximo lunes recibirá a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que sí pertenece al partido de Iglesias.

Al margen de lo relativo a la Jefatura del Estado, Iglesias ha subrayado su compromiso con la lucha por “un Estado laico”, con la protección de “las identidades y las lenguas de España”, “el derecho a la cultura”, así como con “la sanidad pública, la educación pública y un sistema de protección social”.