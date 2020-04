La Policía alerta de los casos de sextorsión durante el confinamiento

La Policía sigue advirtiendo del incremento de los delitos en el ciberespacio y cómo los delincuentes aprovechan el confinamiento del estado de alarma para buscar la manera de extorsionar, engañar o estafar a través de las redes. Los agentes llaman a “no bajar la guardia” y advierten de cómo los ciberdelincuentes aprovechan estas circunstancias.

Advierten de que han detectado en los últimos días una oleada de correos con el que llevan a cabo la “sextorsión”. Son más de 1.000 correos o notificaciones las que ha recibido la Policía en las que han intentando extorsionar a los ciudadanos. La sextorsión consiste en enviar a las potenciales víctimas un mensaje donde les amenazan con que tienen información íntima que el delincuente habría obtenido mediante el hackeo de las terminales electrónicas. Para evitarlo, solicitan el pago de hasta 1.900 dolares en criptomonedas. Por ello, los agentes avisan que si los ciudadanos reciben esta extorsión, lo primero que aconsejan es “bloquear” y poner en “correo no deseado” los mensajes recibidos y poner lo ocurrido en comunicación con la policía.

Ofertas engañosas y “phishing”

También llaman a ser cautos con las ofertas que se ofrecen a través de las redes. Según destaca la Policía, hay quien intenta vender mascarillas, guantes, desinfectantes... bajo el pretexto de que, como han sufrido un ERTE, se ven obligados a subsistir y venderlo así. La estafa se hace en dos tramos. Primero se abona una parte del producto que se adquiere y el resto cuando se reciba el producto con el fin de dar sensación de seguridad y fiabilidad. Sin embargo, tras asegurarse el primer pago, el vendedor desaparece.

También continúa el “phishing”. La Guardia Civil ha detectado cómo los delincuentes tratan de suplantar a una empresa de energía que, supuestamente, estaría devolviendo las facturas de los meses de confinamiento o parte de ella como la crisis del coronavirus.

Otros correos son los que emplearían haciéndose pasar por una entidad bancaria donde les comunican que se le ingresará la cantidad de 300 euros como soporte de un detergente para su familia. El objetivo es que, quien recibe dicho correo, pinche el link que le ajdjuntan y así robarle las claves de acceso a la banca online.

La Policía pide a los ciudadanos que desconfíen siempre de los correos electrónicos que provengan de una dirección desconocida, que comparen las direcciones de correo y no pulsen en enlaces desconocidos que se encuentren en el mensaje. Además, insta a no responder nunca a los correos genéricos o de tipo spam. Si el mensaje que reciben les genera dudas piden los agentes que no se responda “nunca” y se pongan en conctacto con su compañía o administradora para que les verifique el correo.