El gobierno al descubierto

La actuación del Gobierno presidido, en teoría, por el socio de Pablo Iglesias, quien está obstinado en mandar en nuestro país (nunca imaginó que lo tendría tan fácil) ha quedado en evidencia.

La manifestación del 8 de marzo reciente fue una prueba más de que antepone sus metas a corto plazo sin importarle demasiado las consecuencias que al día siguiente pueden suceder. La Unión Europea transmitió al Gobierno español la necesidad de evitar manifestaciones y aglomeraciones de cualquier tipo varios días antes de los irresponsables actos programados. La ignorancia e incompetencia de este frustrante gobierno hicieron un ejercicio de oídos sordos.

No debemos olvidar de que este Frente Popular practica las dictaduras del Comunismo y de la Relatividad, o sea, libertad sin límites.

La irresponsabilidad de la propia manifestación del 8 de marzo, con sus consecuencias conocidas alcanzó actos de suma desfachatez al asistir los mandatarios del Gobierno al Consejo de Ministros en vez de guardar las obligadas cuarentenas.

Es evidente que Sanchez había engañado a los votantes del PSOE en su larga campaña electoral. De otra manera no le hubieran salido sus números. Ahora que ya le cuadran los números, no tiene el menor inconveniente en utilizar el apoyo de los que le votaron, que, sin duda, se sienten engañados. Una estrategia más que cree funcionarle pero que en realidad le deja obviamente como lo que es: ventajista, trilero y carente de principios y escrúpulos. Sin criterio alguno, pero convencido que ello le ayuda a combatir su enorme complejo de inferioridad, que no puede disimular aunque lo intenta sin cesar. Ello queda en evidencia cuando se ve en la necesidad de asistir a reuniones internacionales o cuando tiene que coincidir con S.M. El Rey. Tampoco en esas situaciones se comporta con naturalidad porque se siente humillado.

En definitiva el poco sentido de hombre de Estado de nuestro actual presidente se ha convertido en un serio peligro para nuestra nación, tal y como en esta gran crisis que padecemos ha quedado demostrado por su inacción.

Debidamente ilustrado por sus asesores ha tomado conciencia finalmente de la importancia de la Pandemia de Covid-19 que el mundo está sufriendo y ha apartado a los ministros podemitas de la gestión de control que debe combatir en nuestro país dicha pandemia. Buen consejo el de sus asesores.

La actuación de Pablo Iglesias, en cuarentena obligada, y la de su pareja, ministra de Igualdad, infectada, presentes en las reuniones del Consejo de Ministros para no perder protagonismo político es de una bajeza tremenda. La constante improvisación de este gobierno comunista/revanchista muestra la talla de sus componentes confundiendo progreso con destrucción.

Y las tristes y continuas comparecencias de Sánchez en la televisión no hacen más que poner en evidencia su incompetencia e ignorancia por mucho que ponga cara de víctima. ¿ No sería bueno para España que sus asesores le recomendaran una cuarentena?

Hoy más que nunca: ¡Dios Salve al Rey!