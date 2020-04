«Mordazas» del Frente Popular

Me llama la atención –aunque no me sorprende– la intensiva actual utilización de la LO de Protección de la Seguridad Ciudadana, estigmatizada como «Ley Mordaza», por la coalición del gobernante Frente Popular, cuando estaban en la oposición.No cuestiono aquí y ahora su aplicación para sancionar a los presuntos infractores de las normas que regulan el confinamiento en vigor ni, por supuesto, la actuación de los agentes policiales que cumplen órdenes de sus superiores, siguiendo las directrices del Gobierno.

Pero me parece oportuno recordar que, con anterioridad a esa ley, esta misma conducta que ahora es sancionada con multa, estaba recogida en el Código Penal y tipificada como desobediencia, incluso con penas privativas de libertad. Es llamativo también –aunque tampoco me sorprenda– que Podemos la estigmatizara como «Ley Mordaza» por la sencilla razón de que sanciona como infracción administrativa, la difusión en las redes sociales de datos personales de los agentes intervinientes en un operativo policial, para someterlos a un acoso público hacia ellos y sus familias, como venía sucediendo.

Estos partidos que determinaron derogar esta ley son los mismos que ahora pretenden crear una especie de Policía cual «gran hermano orwelliano», para amordazar las informaciones que no sean compatibles con el relato gubernamental de la pandemia, que se difundan en esas mismas redes sociales e, incluso, en los medios convencionales de prensa, radio y televisión. La libertad de prensa y la democracia no son compatibles con un Frente Popular.