«Desencanto» y rechazo a que se use a la Guardia Civil

«Desencanto». Esa es la palabra más repetida entre los guardias civiles después de escuchar las palabras del Jefe de la Guardia Civil, José Manuel Santiago. Los chats no dejaron de pasarse el vídeo con sus declaraciones que sonaron «raras» entre los agentes. «Nadie entendió bien por qué lo había dicho», indican miembros del Instituto Armado.

«Enfado», y «preocupación» también al ver que se cuestionaba el trabajo de los que integran el Cuerpo. Internamente aseguran algunos agentes que «estamos desbordados de trabajo y desencantados» por lo ocurrido otros, que «el horno no está para bollos».

Muchos lo han vivido con «más tranquilidad interna que el jaleo que se ha montado externo», y mostraban su apoyo al general. Les preocupa el hecho de que, en vez de responsabilidades políticas, siempre es más fácil cargar contra un «uniformado»; «es lo fácil». «Hay desencanto por todo, nos preocupa que nuestros mandos actúen partidistamente o que pidan buscar bulos solo de lo que afecte al Gobierno», destacaba otro miembro del Cuerpo.

Desde la Asociación de Cabos recordaban que «nuestra misión es el artículo 104.1 de la Constitución» y no dudan de que la expresión de su general fuera un «lapsus». Aun así, manifiestan su «total y absoluto rechazo» no sólo a que se materialice –que trabajan para «minimizar el clima contrario a la gestión del gobierno»– sino que a algún político se le pase por la cabeza el utilizar la Institución mejor valorada por la sociedad española «para abyectos y despreciables fines ilegítimos» por cuanto suponen un ataque frontal a derechos fundamentales. Recuerdan que la Guardia Civil no debe ser temida «sino de los malhechores, ni temible sino de los enemigos del orden y del Fisco» y que «solo persigue y ha perseguido conductas que sean reprochables penalmente» e incluso «darán la vida por ello».

Desde la AMGC afirman que una de las virtudes de la Guardia Civil es su carácter «apolítico» y recuerdan que el Duque de Ahumada trabajó para «evitar el uso sectario y partidista» que el general Narváez estaba haciendo de él. Se sienten «incómodos» por la «utilización que el actual Ejecutivo está haciendo» de la Institución. «Reubicar recursos humanos y técnicos para combatir bulos y maquillar la buena o mala gestión del Gobierno es inaceptable», subrayan. Y recuerdan el hecho «surrealista» de Peñíscola cuando un general se fue a «vigilar» a los guardias por haber las barreras de contención que había puesto el ayuntamiento gobernado por el PP.