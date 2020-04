Fallece el fiscal José María Luzón, artífice de las condenas a Barrionuevo y Vera por el secuestro de Marey

El fiscal José María Luzón falleció ayer en Madrid a los 85 años de edad. Fue el artífice de las condenas de diez años de cárcel por el secuestro de Segundo Marey, cometidos por los GAL, que el Tribunal Supremo impuso al ex ministro socialista José Barrionuevo y al ex director general de Seguridad Rafael Vera. La Unión Progresista de Fiscales, al conocer la noticia, difundió un tuit en el que le definía como “Gran jurista y todo un referente para gran parte de la carrera fiscal y judicial que se formó con sus textos”. Luzón fue teniente fiscal del Tribunal Supremo entre los años 2000 y 2005, cargo para el que fue designado por el entonces fiscal general, el fallecido Jesús Cardenal, siendo renovado por Cándido Conde-Pumpido. Es padre del actal fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y de la también fiscal María Luzón, quien hasta hace poco tiempo era miembro de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado, pero tras la llegada de Dolores Delgado ha dejado ese destino y se ha integrado en la Fiscalía del TSJ de Madrid.

Al margen de las acusaciones contra esos ex altos cargos del Gobierno que entonces presidía Felipe González, Luzón llevó también directamente la acusación contra el ex presidente vasco Juan María Atutxa los ex miembros de la Mesa del Parlamente Kontxi Bilbao y Gorka, por su negativa a disolver al grupo parlamentario Sozialistas Abrtaleak, sucesora de la ilegalizada Batasuna. El Tribunal Supremo les condenó por un delito de desobediencia, aunque posteriormente el Tribunal der Estrasburgo anuló la condena.

Luzón se licenció en Derecho por la Universidad de Murcia en 1957. Ingresó por oposición en la Escueal Judicial en 1960, optando por la Carrera Fiscal –en esos momentos el sistema de oposición era único para las carrera fiscal y judicial-. Estuvo destinado en las fiscalías de Jaén, Murcia y en 1985 logró plaza en la Fiscalía del Tribunal Supremo, donde se jubiló como teniente fiscal, lo que equivale al número 2 de toda la Carrera fiscal, sólo tras el fiscl general.

Ha sido autor de varios volúmenes sobre Derecho, centrados especialmente en analizar todo lo relativo al Derecho Penal.