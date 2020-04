Rivera insta a Cs a “defender las libertades más que nunca" y reclama los resultados del 28-A como horizonte

Ciudadanos inició ayer su V Asamblea General de forma telemática, un cónclave que tenía que haberse llevado a cabo de forma presencial en marzo y que la formación decidió aplazar por la crisis del coronavirus. En dicha asamblea, Cs decidirá entre otras cosas los nuevos estatutos así como el documento de estrategia que será la hoja de ruta que marcará el rumbo de la renovación del partido ya liderado por Inés Arrimadas. La jornada de presentación de la asamblea comenzó con un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus.

Aunque inicialmente Cs había informado de que el ex presidente del partido, Alber Rivera no estaría de ninguna manera en el cónclave, pese a estar invitado; finalmente éste rectificó y envió un vídeo a la militancia.

En él, Rivera dío las “gracias con mayúsculas” a la militancia por las ganas, por el talento, por la dedicación y el orgullo que le pusieron durante años trabajando junto a él y junto a la Ejecutiva de Cs para levantar el proyecto del partido.

El que fuera presidente de la formación naranja destacó que “no es fácil dar la cara en estos momentos”, pero dijo que es más importante que nunca “defender a las familias que han sufrido el coronavirus; que lo han visto en sus casas, en sus trabajos..." y que han sufrido la muerte de sus seres queridos. “Ahora más que nunca hay que defender esas familias y nos necesitan más fuertes que nunca” destacando la necesidad de “las ideas liberales son más necesarias”. Rivera instó a su militancia a "defender las libertades civiles más que nunca” y entre ellas la libetad de prensa, de circulación, de empresa y opinión. “Son fundamentales y condición sine qua non para una democracia fuerte”, dijo. Además, subrayó la importancia de la libertad de los jueces cuando hay quien los cuestiona porque "no les gusta las sentencias” o critican a la oposición por hacer su trabajo o por controlar al Gobierno.

Aseguró que, la España productiva va a tener que “levantar a pulso” el país y para ello “necesita un Gobierno que esté a su lado y un estado que les remueva obstáculos y no les ponga otros nuevos”. “Por lo que insistió que para ello los naranjas "vamos a ser necesarios”. Además, llamó a los militantes de Cs a ser “leales a España” y destacó que la mejor manera de serlo es gobernar con sus ideas en comunidades y ayuntamientos y hacer una oposición firme.

Finalmente deseó suerte y acierto al partido, citó de refilón a la nueva presidenta de Cs, Inés Arrimadas y apostó por recordar los buenos resultados logrados el 28-A, hace justo un año, donde alcanzaron más de 4 millones de votos y 57 escaños y apostó por que el partido se lo marque como “horizonte” en la reconstrucción.

Sin autocrítica

La Asamblea se inició con la presentación del informe de gestión de la anterior Ejecutiva, que puso en valor la llegada del partido a los gobiernos autonómicos. Sin embargo, el partido renunció ayer a la autocrítica en la lectura del balance de gestión y destacó que su propuesta para las elecciones generales de noviembre «no supo o no pudo movilizar a los votantes» y que hicieron «honor a su promesa electoral de no pactar con Sánchez». Tras las elecciones generales del 28 de abril, cuando el partido lograba hacerse con 57 escaños Cs apostó por cumplir con lo que habían prometido y al mismo tiempo presentarse como la «solución de Estado» para evitar unas segundas elecciones. En las nuevas elecciones, Ciudadanos se siguió «presentando como una alternativa a Sánchez y como una solución de Estado que dice que, si los números no dan, estarán a la altura y se evitará una nueva repetición de elecciones». Con ello, los naranjas consideran que «parece claro que la propuesta dual no supo entenderse» por parte de los ciudadanos. Esto llevó al partido a una debacle electoral que les otorgó tan solo 10 escaños lo que precipitó la marcha del entonces líder de Cs, Albert Rivera.

El informe de la anterior dirección, en el que se recogían los resultados electorales del partido desde 2017 a noviembre de 2019, fue leído por una voz en off. En un primer momento, estaba previsto que lo realizase el anterior secretario general de la formación, José Manuel Villegas, pero la idea se frustró tras su fichaje por el despacho de abogados Martínez-Echevarría, en el que trabaja Rivera.

En este informe, se destacó la victoria de Inés Arrimadas en las elecciones catalanas de 2017 y los buenos resultados de Cs en las elecciones generales de abril de 2019, así como la llegada del partido a los gobiernos autonómicos de Andalucía, Madrid, Castilla y León y Murcia.

Por su parte, Carlos Cuadrado se encargó de exponer las cuentas del partido y de explicar su situación financiera, que calificó de “sólida y constante”. Destacó el crecimiento en el número de trabajadores del partido y que adeudan a los bancos, debido a la coincidencia de multiples procesos electorales en un corto espacio de tiempo, 7.900.000 euros que pagarán con las subvenciones que aún tienen pendiente de cobrar por los resultados de los comicios. Además, puso en valor que cuentan con un patrimonio neto de 12.072.378 euros. Mientras, Galiano analizó el informe de la Comisión de Garantías, que no será sometido a votación.

En la sala del plenario virtual se encontraba la presidenta del partido, Inés Arrimadas, y miembros destacados como la secretaria general, Marina Bravo; la portavoz en el Parlament, Lorena Roldán; el portavoz en las Cortes valencianas, Toni Cantó; la consejera madrileña Marta Rivera o el diputado nacional Marcos de Quinto.

Finalmente el plenario aprobó el informe de gestió con 425 votos a favor, 29 en contra y 23 abstenciones. El de Cuentas fue ratificado por 456 votos a favor, 10 en contra y contó con 10 abstenciones.