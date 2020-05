Rufián sentencia la legislatura: "Hoy se constata el ‘no’ del Gobierno a negociar con ERC”

El giro del voto de ERC, de la abstención al “no”, evidenciaba esta semana las fisuras del bloque que unió sus votos en la la moción de censura contra Mariano Rajoy y el que impulsó, dos años después, a Pedro Sánchez a La Moncloa. Hoy, en el Congreso de los Diputados, el partido republicano ha confirmado esa ruptura, justificando que, “no se constata el no de ERC a la prórroga, sino el “no” del Gobierno a negociar con ERC”.

El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, ha vuelto a mostrarse especialmente crítico con el Gobierno al que ha criticado por no dialogar con su grupo y ha reafirmado la postura de su grupo, dando por sentenciada la legislatura. “Sin diálogo, simplemente no hay legislatura”, ha aseverado. De hecho, recordó a Sánchez quienes son sus socios de investidura y apeló a su minoría parlamentaria. «Facilitar la investidura no es gratis, es compromiso electoral», le advirtió.

El portavoz republicano cargó contra el Gobierno por “la irresponsabildiad de gestionar una crisis como esta como si tuviera mayoría absoluta” y criticó que “la dicotomía entre estado de alarma o caos no es cierta, la única dicotomía real es la del Gobierno, la de negociar el estado de alarma con PP o Ciudadanos, o con nosotros y ha elegido lo primero", lamentó para después advertir de que “Vox es la amenaza que debería hacer al PSOE pactar y negociar ciegamente con las izquierdas”.

En su intervención ha advertido al presidente del Gobierno que “hoy no se constata el no de ERC a la cuarta prórroga del estado de alarma, se constata el "no” del Gobierno a negociar con ERC”. Rufián ha subrayado que “hay alternativa” al Estado de alarma, y ha recordado sus exigencias para situarse en el sí. "Hay alternativa a la recentralización, a la militarización y a la regresión de derechos civiles en la gestión de la crisis. Y es dramático que solo nosotros lo digamos”. Según ha aseverado, su grupo no vota contra “una prórroga del estado de alarma, hoy votamos en contra de su prórroga”.

“No decimos que no a la prórroga ‘sine die’ del estado de alarma”, dijo, sino “decimos no a no tener derechos”. “Hay alternativa. Hay dos. La primera, la corresponsabilidad. La segunda, la horizontalidad. No estamos en las autonomías para entregar los datos y ya se verá. Estamos para corresponsabilizarnos de las decisiones”.

Rufián visibilizó el hartazgo de su grupo contra el Gobierno por no negociar el estado de alarma y acusó al Gobierno de que el estado de alarma tiene un marco “recentralizador, ineficiente y de chantaje”. “Hoy nos viene a decir que este estado de alarma es lo que hay. Y nosotros venimos a decirle que estamos hartos del ‘es lo que hay’. Ya no vale. Ya basta. Por sexta semana le decimos que ya basta”. “La irresponsabilidad es gestionar esta crisis como si se tuviera mayoría absoluta”.

En su discurso cargó también contra Unidas Podemos, contra su portavoz Jaume Asens por sus críticas contra el no de ERC. “Hoy te han sacado aquí para atacar a ERC, sabes lo injusto y tramposo de algunas de tus palabras”. Al vicepresidente segundo del Gobierno y a los ministros morados del Ejecutivo de coalición, Rufián les ha mandado un aviso: " Si yo fuera Unidas Podemos estaría preocupado por ver como cada vez que el PSOE puede se gira a su derecha", en referencia al pacto in extremis que alumbró ayer con Ciudadanos para lograr los votos para prorrogar el estado de alarma hasta el 24 de mayo.

En el bloque del “no” también se ha situado, por segunda vez consecutiva, Junts per Cataluña. Su portavoz, Laura Borràs, acusó a Pedro Sánchez de que a pesar de haber asegurado el pasado sábado que no había “plan b”, al final ha recurrido al “plan C”. “Con C de Ciudadanos”, para prorrogar el estado de alarma. Por ello ha rechazado que al Gobierno se le pueda poner el “eslogan” de ser el Gobierno “más progresista de la historia”.

Borràs censuró, al igual que Gabriel Rufián, la falta de diálogo. “Usted dice que quiere ser escuchado" -dijo- pero lo que “en realidad pretende es ser obedecido", criticó. Mostró su preocupación también por la “involución autonómica, democrática” del Gobierno y cargó contra la gestión de Sánchez “por ir a remolque y con rectificaciones”.

Bildu no dejará caer la prórroga del estado de alarma. Su portavoz, Mertxe Aizpurua confirmó que volverá a abstenerse, como en todas las votaciones, porque acabar con el confinamiento "conllevaría sumar más incertidumbre a la que ya lleva la ciudadanía. Sin embargo, en la línea de ERC y JxCAT pasó a advertir al Gobierno. “O todos somos responsables o algo se quiebra. Todo tiene su tiempo y su límite”. Llamó al presidente del Ejecutivo a ser quien teja los apoyos y no a “esperar a que lleguen los apoyos”. La portavoz censuró su acuerdo con Ciudadanos y deseó que “no sea la antesala, porque puede que consiga algún apoyo puntual, pero perderá muchos más”. “No rompa los puentes y reconstruya los apoyos”, le instó.