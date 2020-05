Estado de alarma: De la “bronca” en ERC al giro del PNV

Las espadas están en alto en el pleno del Congreso que debe prorrogar el Estado de Alarma. El Gobierno sólo cuenta con 159 votos, si al final el valenciano Joan Baldoví se suma. La oposición cuenta con 163 noes. La suma de la pinza de la derecha PP y VOX con los independentistas catalanes de ERC, JxC y CUP.

Falta saber cómo concreta su posición el PP tras la contundencia de Pablo Casado en el día de ayer. De momento, los populares se aferran a la ambigüedad porque también la posición varía en función de las Comunidades dónde gobiernan. También ERC se posicionó contra la prórroga porque “una cosa son buenas palabras y otra que se tomen decisiones sin consultar”. No todos piensan así en las filas republicanas.

La ejecutiva del lunes marcó la posición contraria por la influencia de las declaraciones de Marta Rovira desde Ginebra. “Seguramente el Gobierno tampoco ayudó con sus decisiones”, apuntan fuentes discrepantes en la dirección. “Nadie se enfrentará a Rovira”, argumentan porque “manda en el partido y tiene influencia”, en clara referencia a Pere Aragonés, vicepresidente del Gobierno catalán y hombre fuerte tras el último congreso. “Pere no quiere ejercer su autoridad porque rehuye el conflicto”, añaden.

De hecho, en la reunión del lunes sólo Gabriel Rufián apostó por la abstención, el resto de los miembros de la dirección republicana se posicionaron a favor del voto negativo. “Tenemos complejo de masover -arrendatario que explota un terreno agrícola a cambio del pago de una parte de la producción al propietario-“, dice un líder republicano: “si el amo quiere votar no, al final se vota no. Seguimos teniendo un cierto complejo con los convergentes”, apunta un dirigente de ERC contrario a la decisión final de los de Junqueras.

La crisis interna no es nueva. El PSOE a través de Adriana Lastra tiene a Gabriel Rufián como interlocutor, pero en la dirección de ERC no se ve bien este papel: “el interlocutor es Pere Aragonés y no Rufián. La dirección del partido está en Cataluña, no en Madrid, y eso no lo entienden en Moncloa”, apuntan fuentes de la dirección. La dirección republicana niega la pinza con el PP y Vox. “La pinza es lo que quiere hacer el Gobierno a ERC”. Rufián ha declinado entrar en esta polémica argumentando que “Moncloa habla con la dirección de ERC. Siempre ha sido así”.

Ante este panorama, el Gobierno también ha lanzado su órdago para presionar al PP y mantiene conversaciones a varias bandas. De momento, según las fuentes consultadas por LA RAZÓN, el PNV podría decantarse por el voto afirmativo, aunque todavía no ha cerrado su posición “porque en Euskadi nadie entendería que se votará junto al PP y VOX”, apuntan fuentes nacionalistas. O sea, los nacionalistas vascos no se sumarán “a la pinza de los nacionalistas españoles y los independentistas catalanes”, apostillan. En esta línea también se ha situado el Bloque Nacionalista Gallego que dejará el no pasando a la abstención porque “no están dispuestos a jugar a cargarse a la izquierda española”.

Ciudadanos tampoco parece que se sitúe en el no, por lo que los 10 diputados de los naranjas resultarán básicos para que la prórroga del estado de alarma prospere. Coalición Canaria tampoco ha fijado posición, pero según fuentes socialistas “Ana Oramas está siendo dura de roer”.

Con este panorama, el Gobierno puede sacar adelante la prórroga con muchas dificultades. Si el PNV y Ciudadanos votan a favor, el terreno se allanará, pero el Gobierno está en terreno pantanoso, por lo que no se descartan movimientos para garantizarse el apoyo en siguientes prórrogas, dando más papel a las Comunidades Autónomas en la desescalada.

La solución a la incógnita llegará en el pleno. El PP decidirá si se abstiene o vota en contra. En caso de esta opción, los votos negativos serán insuficientes si Bildu y Ciudadanos se abstienen, aunque Inés Arrimadas también se mantiene en la ambigüedad y el PNV vota a favor. Si Ciudadanos votara en contra la situación se le complicaría al Gobierno.