Podemos rechaza la convocatoria de elecciones en Galicia y País Vasco para el 12 de julio

Podemos ha rechazado este lunes la decisión de los Gobiernos de Galicia y País Vasco de convocar para el 12 de julio las respectivas elecciones autonómicas que tenían previsto celebrarse el pasado 5 de abril, pero fueron aplazadas debido a la pandemia del coronavirus.

Desde Galicia, el secretario general del partido morado y candidato a la Xunta de la coalición Galicia en Común-Anova-Mareas, Antón Gómez Reino, ha denunciado que la convocatoria electoral anunciada por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, es una “irresponsabilidad histórica”, fruto de la “ambición política y personal” del líder del PPdeG. En una rueda de prensa ofrecida en la mañana de este lunes, Gómez Reino ha asegurado que los gallegos “no están pensando en un proceso electoral que conlleva enromes riesgos” sino en “ver a sus familias”, en “retomar la actividad laboral” y “normalizar la situación”.

Por ello, ha asegurado que su formación tomará “todas las medias legales” para garantizar que la convocatoria electoral “no ponga en riesgo la vida de los gallegos”. “Si va a haber vidas en riesgo, vamos a emplear todas las medidas legales a nuestro alcance”, ha señalado el portavoz de Galicia en Común, que ha considerado que la propia propuesta de Feijóo de hacer una “campaña reducida” evidencia que “no se puede convocar” con garantías.

A su vez, la candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, también ha acusado al lehendakari, Iñigo Urkullu, de haber convocado las elecciones para el próximo 12 de julio por “sus intereses personales y partidistas”, y ha advertido de que “va a levantar la emergencia sanitaria en Euskadi porque para él no es más que un estorbo”. En este sentido, Gorrotxategi ha criticado en un comunicado que el lehendakari haya convocado las elecciones “sin haber superado la pandemia, de forma absolutamente arbitraria y en favor, exclusivamente, de sus propios intereses”. Así la candidata ha reprochado a Urkullu no haber esperado a la última fase de la desescalada, como propuso Elkarrekin Podemos, para garantizar unos comicios “sin riesgos, en los que se propicie la máxima participación posible”. En esta línea, el diputado de Podemos en el Congreso por Vizcaya Roberto Uriarte ha lamentado que en “momentos de sufrimiento” como el actual, “la gente no se merece que le carguen encima una confrontación electoral”. “Si buscan sacar ventaja de una elevada abstención, está en nuestra mano darle la vuelta con la mayor participación de la historia”, ha apostillado. Ep