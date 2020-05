Ciudadanos no está por la labor de apoyar una prórroga del estado de alarma si ésta es de 30 días. El portavoz de los naranjas en el Congreso, Edmundo Bal, indicó que el problema de base es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez no ha aclarado por cuánto tiempo quiere ampliar la prórroga del estado de alarma. “Que diga qué es un tiempo razonable, y a partir de entonces nos sentaremos a hablar”. Sin embargo, indicó que si Sánchez pide una prórroga “por plazo indefinido, sin control y dando privilegio a unos españoles, no tendrá a Cs”. Entre las condiciones, indicó que, "no puede ser por 30 días ni por plazo indefinido”, una “condición de las condiciones” si quiere que los naranjas aprueben su prórroga en vez de irse con ERC.

Bal indicó que Sánchez tiene que elegir, ser consciente de que solo tiene 155 apoyos, los que suma en su Gobierno de coalición con Unidas de Podemos. “Si elige a ERC y a esa mesa de la vergüenza que no salva vidas y otorga privilegios a unos españoles, Cs no estará de su lado”.

El portavoz de Cs indicó que el propio presidente del Gobierno había dicho que se encontraba “muy cómodo” yendo al Congreso cada 15 días, por lo que no entienden ahora “por qué se justifica un plazo más allá por no tener que ir al Congreso más días”.

Aun así, Bal no adelantó el sentido del voto exacto, si los naranjas en ese caso se decantarías por el “no” o por la abstención ya que indicó, aún Sánchez no ha concretado qué es lo que quiere hacer. Eso sí, insistió en que es una “vergüenza” que se esté negociando con Esquerra con esa mesa de diálogo que exigen los partidos independentistas y que “no sirve para salvar vidas”.