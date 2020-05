Felipe VI: “Hemos perdido mucho de lo logrado en años”

Desde la sede que Telefónica tiene en el distrito de Las Tablas (Madrid), Don Felipe y Doña Letizia estado presente en la presentación del informe de la Fundación Cotec acompañados de la la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño; los presidentes de Telefónica y Caixabank, José María Álvarez-Pallete y Jordi Gual; y la presidenta de la Fundación, Cristina Garmendia. El acto se ha celebrado sin público pero retransmitido en directo para cientos de invitados y los medios de comunicación a través de la plataforma digital de Telefónica.

“Sé que todos compartimos estos días mucho dolor y mucha preocupación, pero creo que también enormes ganas de que toda esta situación”, ha dicho el Rey durante su discurso en el que también ha expresado si esperanza de que la pandemia “termine pronto y seamos capaces de superarla, de encarar la recuperación con ánimo, esperanza y serenidad”. Poco después, el Monarca ha hecho referencia expresa a las graves consecuencias que esta teniendo la crisis a todos los niveles con estas palabras: “Hemos perdido muchas personas, muchas han sufrido o sufren especialmente; y hemos perdido también mucho de lo logrado en años. Pero el futuro tendremos que seguir construyéndolo; y habremos de hacerlo con inteligencia, con generosidad, y nuevamente con esfuerzo y sacrificio”.

Para el Rey “la situación económica que atravesamos es muy compleja e incierta, y sin una economía saneada es difícil avanzar” pero este hecho no puede hacer olvidar otros aspectos también importantes. En este sentido Felipe VI recordó que “la riqueza por sí misma no garantiza el progreso social, entendido como el avance solidario e inclusivo de todos los ciudadanos. Por eso, cuando COTEC se refiere a valor lo hace teniendo muy en cuenta que los indicadores económicos a menudo no explican suficientemente todo aquello que nos importa y que nos dignifica”.