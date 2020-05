El Gobierno apurará al máximo la decisión sobre una nueva prórroga del estado de alarma

Las votaciones en el Congreso de los Diputados para la aprobación de las prórrogas del estado de alarma se han convertido en un auténtico “vía crucis” para el Gobierno. A la paulatina pérdida de apoyos a medida que avanzan las semanas, se suma la polémica surgida a raíz del pacto con EH Bildu que tuvo lugar hace escasos días a cuenta de la derogación “íntegra” de la reforma laboral. En Moncloa existe el deseo de pedir una sexta prórroga del estado de alarma, no en vano, la vocación del Ejecutivo era que esta última prórroga durara “alrededor de un mes” hasta finales de junio. Sin embargo, las dificultades que están teniendo para sacar adelante las votaciones en el Congreso, han hecho que el Gabinete se replantee su estrategia.

En el Gobierno aseguran que “no renunciarán al único instrumento que les permite controlar la expansión del coronavirus". No obstante, se va a apurar al máximo la decisión sobre una nueva prórroga. Se hará en los próximos días y en base a las cifras sanitarias, que serán quienes “aconsejen” o no pedir la ampliación. “Lo que al Gobierno le preocupa es la salud de los ciudadanos”, ha dicho María Jesús Montero. Sin embargo, el Ejecutivo ha iniciado ya los contactos con los partidos de la oposición, a quienes se apela a su responsabilidad, comparable al “número de escaños” que tiene cada formación, para ver si es posible sacar adelante la votación. Si no se tienen asegurados los apoyos, no se iniciará el trámite y se buscarán fórmulas alternativas con las comunidades autónomas para que sean ellas quienes asuman el control de la epidemia.