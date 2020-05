El ministro de Justicia se abre a revisar el delito de sedición con “los consensos necesarios”

JxCAT y la CUP han aprovechado la sesión de control al Gobierno para, en medio de la crisis sanitaria, volver a reclamar la libertad de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart- ambos condenados por el 1-O- ante el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

Lo han hecho basándose en el informe de Amnistía internacional en el que la organización no gubernamental solicita la inmediata puesta en libertad de los “jordis”, inciden en que la sentencia del Tribunal Supremo “vulnera el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica” y piden la revisión del tipo penal de sedición.

Así, tanto la portavoz de JxCAT, Laura Borràs como su homólogo en la CUP, Albert Botran Pahissa, han utilizado el informe para reclamar la libertad de los presos independentistas. Para los independentistas, el ministro debería aprovechar el informe para “desmarcarse de un juicio patraña”. "Podrían promover el indulto. Tengan la consideración de que eso que sucede contra ustedes, ha ocurrido en muchos casos contra el indepentismo catalán”, ha reclamado el diputado de la CUP.

El ministro de Justicia en su discurso ha reafirmado en varias ocasiones que “la tarea de juzgar la tienen los jueces”, y que para su Gobierno, el informe merece “la máxima consideración”, pero “se trata de un asunto penal que resuelven los jueces, puede que no le guste, pero es así». En su defensa, Campo ha preguntado a los diputados independentistas si creen "de verdad que el Gobierno puede ir y abrir las celdas”.

“Lamento que haya que explicar las cosas tan básicas. La tarea de juzgar la tienen los jueces. No es cierto que este Gobierno se esconda”, ha refrendado tras las críticas de ambos portavoces, que le acusado de no hacer nada al respecto. A ello, el ministro de Justicia ha reprochado a la CUP, que no le ve muy “preocupado por la administración de Justicia” y ha llamado a “fortalecer las instituciones” porque “es lo que hace fuerte la democracia”.

Ambos portavoces también ha reclamado al ministro la revisión del tipo penal de la sedición para “garantizar que no criminaliza indebidamente el ejercicio de las libertades de expresión y reunión pacífica”. A lo que el titular de Justicia se ha abierto a revisar el tipo de sedición, aunque ha avisado que para ello se necesita el consenso de la Cámara. “Este ministro ya ha dicho que sería necesario revisar el tipo de sedición, pero para eso sería necesario un consenso” y también, ha asegurado que deberían revisarse otros tipos, como, por ejemplo, los medioambientales. En varias ocasiones ha recalcado que la reforma de un tipo penal es “tarea del legislativo" y que España es un “Estado de Derecho que cree en la separación de poderes”.