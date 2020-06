Guardias civiles aseguran que la directora general ya no cuenta con el respaldo del Cuerpo

Asociaciones de guardias civiles han manifestado su malestar y “vergüenza” por la “utilización” que se ha hecho de la Guardia Civil por parte del Gobierno para conocer una investigación que le afecta directamente. Para los guardias civiles la filtración de un documento firmado por la directora general del Instituto Armado donde indica los motivos por la “pérdida de confianza” que motivaron el cese del coronel Pérez de los Cobos donde indica que fue por no informar de las investigaciones" es “la gota que ha colmado el vaso” y aseguran que los “requiebros, escorzos y regates” de Grande Marlaska y su equipo “han finalizado”. Recuerdan que la Benemérita “debe estar al servicio de los jueces y tribunales, de los ciudadanos y del Gobierno, pero para garantizar la seguridad ciudadana y el libre ejercicio de sus derechos, no para sus fines partidistas” y que los motivos del cese del coronel son “sospechosamente constitutivos de delito”.

La Asociación Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (Asesgc) destaca que el ministro del Interior “mintió a los ciudadanos" cuando dijo que el cese se enmarcaba dentro de una “reorganización de los equipos de trabajo” y lamenta que “como juez que conoce la Ley” haya ocultado la verdadera razón de su cese. “Para ocultar sus errores no han dudado en menospreciar el trabajo de la Policía Judicial de la Guardia Civil, tachándolo de impreciso y poco riguroso”, subrayan.

Por ello, dicha asociación reitera que el coronel Pérez de los Cobos “no puede ser destituido por cumplir con su obligación" de absoluta reserva que le impuso la juez del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid y exigen que sea restituido en su puesto “de inmediato”.

Asimismo, destacan que la directora general de la Guardia Civil, María Gámez “ya no cuenta con el respaldo ni la confianza de los guardias civiles”, ni si quiera de los más próximos, como indican, viene a demostrar la filtración del documento donde revela el motivo del cese del coronel. Critican además que Gámez “no solo no los ha defendido, sino que ha contribuido a echar por tierra su trabajo y prestigio”.

Desde ASESGC, afirman, que el daño que se está haciendo a la Guardia Civil es muy grande y las consecuencias que tendrá, “impredecibles” y se preguntan si “los ciudadanos quieren un Cuerpo “sometida y sumisa al político de turno”. Además, recuerdan que está en juego la separación de poderes y piden al presidente del Gobierno que cese “de inmediato” a Grande Marlaska.

También la Asociación de Cabos solicita explicaciones “urgentes e inmediatas” de la directora general de la Guardia Civil pero no solo donde ella crea que tiene que darlas sino “sobre todo a los guardias civiles”, y le piden que se plantee si cree que debe ser acreedora del “alto honor” de dirigir el Cuerpo “después de este asombroso oficio” en el que constata en el documento filtrado que lleva su firma que el coronel Pérez de los Cobos fue cesado por negarse a cometer una ilegalidad.

