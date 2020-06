Ponen en libertad a un individuo que escupió a dos guardias civiles

La Juez de Instrucción Nº2 de Ejea de los Caballeros ha puesto en libertad a un individuo, Antonio J. J.H, que se encontraba en prisión provisional tras haber sido detenido por delito de atentado y lesiones a los agentes de la Guardia Civil, a los que escupió tras ser sorprendido mientras quebrantaba el estado de alarma.

La Asociación Española de la Guardia Civil (AEGC) ha recurrido esta decisión. Al investigado se le reputan delitos graves: intentó contagiar de Covid-19 a los agentes escupiéndoles, les lanzó dos tablones con intención de golpearlos, causándoles lesiones al intentar zafarse de ellos y les amenazó de muerte en reiteradas ocasiones.

“Consideramos que su actitud no se justifica con ninguna presunta adicción que no le hicieran consciente de sus actos, así como que el cambio de fase de desescalada no disminuye el riesgo de reiteración delictiva (…) AEGC mantendrá una posición firme y vigilante para tratar que el investigado permanezca en prisión y que estos hechos graves que ponen en riesgo la salud de los agentes tengan una pena adecuada y no salen gratis”.