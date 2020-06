Sánchez acusa a Casado de “juntarse” con Vox para “derrocar” al Gobierno

La sesión de control al Gobierno ha estado protagonizada una vez más por un agrio enfrentamiento entre el presidente y el líder de la oposición. Pedro Sánchez ha utilizado el último discurso de Pablo Casado ante su partido, este pasado lunes, para echarle en cara que su pretendido cambio de tono no es tal. “Menos mal que iba a centrarse y a moderar al PP”, le ha espetado. En Moncloa han constatado ya que no podrán contar con los populares ni para hacer frente a la emergencia sanitaria ni tampoco para afrontar el escenario de la reconstrucción que vendrá después.

El alineamiento de Casado con Vox en las votaciones de las prórrogas del estado de alarma han abonado la estrategia del Gobierno de arrinconar al PP con la formación de Santiago Abascal y esto ha quedado de manifiesto en el rifirrafe dialéctico hoy en la Cámara. Sánchez ha acusado a Casado de haber “errado” por “juntarse con la ultraderecha” en el “no a todo" con el único objetivo de “usar el virus para descabalgar y derrocar al Gobierno legítimo”. “Ahora que estamos llamados a la reconstrucción, ¿qué va a hacer Sr. Casado? ¿Va a perseverar en la provocación y la bronca o va a seguir el camino de la unidad que es el que nos piden los ciudadanos?", le ha preguntado.

El presidente ha querido contraponer lo que “ha hecho el Gobierno” durante “la mayor pandemia a la que se ha enfrentado España en los últimos 100 años”, enumerando medidas de apoyo social como el Ingreso Mínimo Vital, los ERTES o la ampliación de la financiación a través de créditos ICO, con lo que “ha hecho la oposición”: “Un frente común con la ultraderecha para tumbar a este Gobierno”. Sánchez ha apuntado que este objetivo ha sido un “fracaso” y ha vuelto a insistir en plantear la disyuntiva a Casado de qué camino va a tomar a partir de ahora: “el de la bronca o el de la unidad”. “Si toma el camino de la unidad aquí tiene al Gobierno; si toma el de la bronca, ahí tiene a la ultraderecha”, ha zanjado.

Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado preguntó al presidente del Gobierno si cree que sale más fuerte de la crisis de la pandemia, como han vendido a modo de eslogan publicitario. Casado enumeró la “desescalada” de Pedro Sánchez y destacó que en la 1 ocultando las alertas “cuando la hecatombe se veía venir” y las “purgas” a la Guardia Civil, en su fase 2; la de la “incompetencia” de las mascarillas y los test; y en su fase 3 la del “abuso” de las redes, amenazar a la prensa o tomar el CIS, la CNMC o Enagás; y la fase final: “hacer oposición a la oposición”. Le reprochó que desde el Gobierno se diga que “quien no le alaba, crispa” y le preguntó por qué no recogen los 16.000 fallecidos de más que no han contabilizado entre los muertos por la pandemia. “¿Realmente cree que salimos más fuertes?”

El líder del PP, Pablo Casado le dijo que a la crispación tendrá que responder él. Recordó que le ha tendido la mano en una docena de pactos que le ha ofrecido el PP, después de apoyar dos meses el estado de alarma, sin pedir nada a cambio y recibiendo todas las críticas e insultos de la bancada socialista: el “Pacto Cajal” por la sanidad dentro de la comisión parlamentaria de reconstrucción; otro en el Senado, un plan de reactivación económica bajando impuestos y por último una oficina de atención a las víctimas sanitaria y de reconocimiento para los fallecidos, una propuesta que ya adelantó el lunes.

Los populares saben que Sánchez está instalado en la estrategia de atribuirles la “crispación” y escorarles a la derecha para evitar que se diga que es él quien está practicando políticas podemitas y ya destacó el lunes en su Junta Directiva que lleva a cabo una hoja de ruta de “fractura social” que pretende poner en marcha el Gobierno como hoja de ruta política de “quien pretende levantar muros en lugar de tender puentes”. “Esparcen el veneno de la confrontación para todos los españoles, la pelota está en su tejado. De usted depende, nosotros hoy hemos dejado aquí el antídoto”, dijo Casado.