Junts amenaza al Gobierno con "tomar decisiones" si tumba la cuestión de confianza en el Congreso

Junts sigue fijando sus condiciones en la negociación que mantiene con el Gobierno para prestar su apoyo a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Después de que Carles Puigdemont anticipase a los suyos que debían prepararse para "asumir los costes políticos y también los costes personales" de la decisión que acaben tomando sobre su relación con el PSOE y con el Ejecutivo de Sánchez, algo que podría pasar por dejarles caer, ahora aseguran que "no se dan las condiciones" para sentarse a negociar las cuentas.

"No hemos sido ni hemos querido ser nunca rehenes de nadie. Las zanahorias que nos pongan por delante o que nos hayan podido poner delante no nos engañan ni nos interesan. Queremos hechos, queremos cumplimientos y queremos ver que las cosas pasan y se hacen de manera correcta", exige Puigdemont. Desde Junts apuntan ahora que "los Presupuestos los vemos... lejos no, lo siguiente. No se dan las condiciones para sentarnos a negociar", ha asegurado Jordi Turull en una entrevista publicada este domingo en "El Periódico de Cataluña".

En ese sentido, ha señalado que hoy por hoy Junts votaría en contra de los PGE del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "si antes no se acredita que se han cumplido los actuales", algo que ha considerado que no pueden hacer porque el nivel de su ejecución está por debajo del 50%. "No ha habido ninguna reunión de Presupuestos ni una nueva propuesta sobre el techo de gasto. Está en punto muerto", ha lamentado, a la vez que ha recordado que desde Junts han propuesto medidas como la vía de un talón o del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para compensar la ejecución de las anteriores cuentas.

Sobre la cuestión de confianza propuesta por el presidente de Junts, Carles Puigdemont, para Sánchez, ha avisado de que si hay un veto por parte de la Mesa del Congreso a esta iniciativa, los juntaires tomarán decisiones, aunque no contemplan una moción de censura: "Si la Mesa dice que no hay nada que hablar, tomaremos nuestras decisiones". "Nos cuesta mucho imaginar que, tal y como están las cosas, el PSOE se niegue a que haya un debate sobre esta proposición", ha añadido.

Sin embargo, ha admitido que darán dos meses de margen al PSOE, que es el periodo entre la eventual admisión a trámite por parte de la Mesa hasta su debate: "Son dos meses en los que el PSOE puede hacer cosas. Tomaremos decisiones en función de hechos, no de palabras". La Mesa del Congreso, en la que el PSOE y Sumar tienen mayoría, tiene previsto estudiar en su reunión del próximo martes si admite a trámite o no la proposición no de ley registrada por Junts en la que insta a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza.