Enfrentamiento entre Vox e Irene Montero: “Como mujer, usted está muy perdida”

Mañana tensa en la Comisión para la Reconstrucción en el Congreso de los Diputados, La diputada de Vox, Mcarena Olona y la Ministra de Igualdad, Irene Montero, han intercambiado una serie de duros reproches que no han dejado indiferente a los asistentes y a los oyentes del directo. Olona pidió disolver “el ministerio de igual da” y la diputada de Unidas Podemos ha respondido que de Vox “no he escuchado ni una sola propuesta”.

Ha sido este un turno de intervenciones bastante tenso protagonizado por Macarena Olona, que acusó públicamente a Irene Montero de ocultar “información privilegiada” sobre los contagios de coronavirus durante la manifestación del 8-M por el Día de la Mujer. Recuperando el tema de las residencias de ancianos, también le ha reprochado a la ministra su gestión de esta crisis porque “La realidad es que cuando las mujeres son ancianas y están en residencias su feminismo no es válido y todo lo que les ofrecen es morfina”. Esa acusación hizo que la ministra se llevara las manos a la cara, tapándose el rostro en clara expresión de incredulidad ante lo expresado por la diputada.

Lejos de suavizar sus ataques, Olona ha atacado la identidad propia de Montero: “Ministra, de mujer a mujer, usted despierta en nuestro grupo un sentimiento de lástima. Piensan que una mujer es más mujer porque no lleve las axilas depiladas. Ustedes piensan que es un insulto un piropo bonito. Como mujer, usted está muy perdida”.

Tras la retahíla llegó el turno para Irene Montero, que ha calificado a la diputada y a su partido de irrespetuosos y antipatrióticos, al tiempo que aseguraba no sentirse ofendida porque “vengo llorada de casa”. Le recordó ala dipuatada de Vox que su partido “debería asumir que se ha votado un gobierno y veremos si cambia o no en la próxima contienda”. Ante los reparos del partido de Abascal por la labor de Reconstrucción, Montero ha advertido a Olona que “Viene a cuestionar mi papel pero no se pregunta por el suyo. No le he escuchado una sola propuesta. Esto no es una sesión de control. Estamos pensando cómo reconstruir y la que se ha desubicado en cuál es su función, se lo digo con respeto”.

Olona también le recordó a la ministra unas declaraciones suyas de febrero en las que aseguraba que cuando una mujer era objeto de una agresión sexual se le pregunta por si llevaba minifalta, y que esto ocurría en el sistema judicial español por una falta de perspectiva de género, de manera que se sigue pensando “si somos busconas o bailamos provocativamente”. La portavoz arremetió contra la “profunda ignorancia” sobre el sistema judicial español que esconden esas palabras dichas por Montero:, “Es usted como los malos periodistas, no permite que la realidad le estropee en este caso un buen discurso”, le espetó, tras lo que consideró que la ministra tiene “verdaderas obsesiones patológicas e ideológicas”.