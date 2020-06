El PP defiende la reprobación de un Marlaska ausente

El PP defendió la moción para reprobar a Fernando Grande-Marlaska con un ministro ausente. Todos los grupos afearon que el titular de Interior abandonara el hemiciclo antes del inicio de la interpelación urgente y por ello, tuvieran que hablar a un sillón vacío “material y moralmente” o se dirigieran al ministro como si se encontrara en el “más allá”.

La diputada del PP, Ana Beltrán defendió la interpelación urgente como una forma de “devolver la dignidad al ministro del Interior”. Aseguró que el historial de un buen juez que dijo, no justifica los trabajos de un mal ministro y recordó la historia de Grande-Marlaska como juez instructor del “caso Faisán”, cuando un chivatazo tiró por tierra su investigación, mientras él había exigido a la policía que no hubiera filtraciones al Gobierno.

Beltrán criticó el cese de Diego Pérez de los Cobos, cuando se negó a desobedecer a una jueza por “agradar a un ministro”; la historia de un ministro que dijo “dejó al descubierto sus falsas ocupaciones”. Recordó que el ministro del Interior se debe a su país y mientras el coronel será recordado por un “hombre incorruptible”; “el ministro será olvidado por los españoles a los que se nos hiela la sangre que comparte gobierno con un presidente que como Judas negó tres veces que pactaría” con Bildu. Por ello no solo reclamó la reprobación sino también el cese de un ministro que “cabalga a lomos del PSOE y desprecia la separación de poderes”. “Váyase en nombre de los que estuvieron dispuestos a poner el pecho entre usted y una bala, a sabiendas de que usted hoy les vendería”.

Todos los grupos parlamentarios, incluidos los socios del Gobierno defendieron que el titular de Interior merecía ser reprobado, aunque por distintos motivos. Para PP, Vox y Cs por el cese de Pérez de los Cobos. Bildu, JxCat, ERC, Compromís, por no haberlo cesado antes. La reprobación aritmética, cuya votación será mañana, no tiene probabilidades de salir adelante, aunque los grupos indicaron que el ministro no es “santo de su devoción”.

“Invocación” al ministro ausente

El diputado de Vox, Ortega Smith, quien presentó una enmienda que fue aceptada por el PP en la que exigen la restitución de Pérez de los Cobos. Como si de una conversación espiritual se tratara preguntó: “¿Dónde está, que no le veo”; al tiempo que le exigió que “dé la cara”. “Usted, allá donde esté, no quiere asumir ninguna responsabilidad, como no quiso asumir la equiparación real intentando callarles a ver si tapaba así el indigno cese de Pérez de los Cobos. Vox recordó que “ha ido a cesar a quien representa la unidad constitucional enfrentándose ante los golpistas”.

Cs también criticó la ausencia del ministro-magistrado del que dijo, ya no quedan “ni las puñetas”. Le tildó como “ministro de los indimitibles” y destacó que ser cesado por Grande-Marlaska constituye ya un signo de “independencia”.

Del otro lado, Bildu consideró que Grande-Marlaska se merece la reprobación por “lo que no hizo” como juez al no ver “las torturas” en seis instrucciones que llevó a cabo en su etapa como juez. Sin embargo, aseguró que no haría “el juego a la derecha” para la reprobacion. Compromís habló de “Apocalipsis now” y dijo gustarle el “olor a Napalm” de la derecha y consideró que Marlaska se merece la reprobación por no cesar antes al coronel, aunque votaría en contra de ella. En la misma línea se mostró JxCat criticando que el ministro del Interior no hubiera cesado antes al coronel. ERC aseguró su grupo no iba a reprobar al ministro por “algo que ha hecho bien”.

El PSOE defendió al ministro atacando al PP con el “y tú más”, les recordó las dos reprobaciones de ministros del Interior populares y exigió que dejen de utilizar a la Guardia Civil “de manera partidista”. “Son simples y patéticos patrioteros”, les espetó el diputado socialista Felipe Sicilia.