Sánchez defiende por primera vez a Felipe González ante el ataque de sus socios

Tras días de silencio ante la ofensiva de sus socios de la investidura, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha optado hoy por primera vez por defender públicamente a Felipe González. Lo ha hecho en la sesión de control en el Congreso, después de que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, interpelara al Ejecutivo por la “impunidad” de determinadas instituciones. El líder independentista ha puesto como ejemplo las dos comisiones de investigación que los socialistas han vetado en la Cámara Baja -con el apoyo de PP y Vox-: al rey emérito Juan Carlos I y, más recientemente, la de los GAL. En esta última se buscaba investigar no solo a “un grupo parapolicial que secuestró y asesinó impunemente a las órdenes de un gobierno”, según Rufián, sino también al ex presidente Felipe González.

Sánchez ha defendido que “no existe impunidad” en España, porque “quien determina lo que es punible y lo que no, es el poder Judicial independiente. Ni el Ejecutivo ni el Legislativo”. “Nadie está al margen de la Justicia, pero, al mismo tiempo, el Congreso no se puede atribuir el papel de juez”, ha destacado Sánchez. En este punto, el presidente ha puesto en valor las cuatro elecciones ganadas por Felipe González, sus años de gobierno y su perfil “como uno de los grandes modernizadores de la España democrática”, dando un impulso a la Educación, la Sanidad, las pensiones y la entrada de España en Europa.

La relación entre Sánchez y González no es buena. El ex presidente socialista se ha posicionado tradicionalmente en contra de la estrategia del nuevo líder del PSOE, llamando a una gran coalición y criticando los pactos con Podemos. La última de estas apreciaciones la hizo hace escasos días, comparando el Gobierno de coalición con el camarote de los hermanos Marx. Sin embargo, desde Moncloa han optado ahora por lanzar esta defensa pública que llevaban días obviando y que estaba suponiendo un frente de erosión por parte de algunos sectores del partido que no entendían que no se hiciera.