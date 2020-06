El PSOE se une a PP y Vox para dar carpetazo a la comisión de los GAL en el Congreso

PSOE, PP y Vox se han vuelto a alinear en la Mesa del Congreso para dar carpetazo a la comisión de investigación sobre los GAL para fiscalizar la actuación del ex presidente del Gobierno socialista Felipe González. Se trata de la segunda vez en apenas unos días, después de reeditar la entente que ya impidió que se investigara al rey emérito Juan Carlos I también en la Cámara Baja. La diferencia es que entonces los letrados de la Cámara se opusieron a examinar al monarca, por considerarle inviolable, y ahora no habían visto inconveniente en la puesta en marcha sobre la comisión sobre los GAL, aunque sí a citar a González y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como pedía EH Bildu.

La comisión se registró después de que LA RAZÓN desvelara los informes de la CIA que investigaron al ex presidente del Gobierno “por la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a terroristas”. Los servicios jurídicos de la Cámara se inclinan por no dar trámite a ninguna de las dos solicitudes de comparecencia, pues aducen que el Congreso no puede controlar a González porque ya no es miembro del Gobierno y que el actual titular de Interior no puede responder por hechos anteriores a su mandato.

La votación en la mesa no solo supone un nuevo equilibrio de fuerzas entre PP, PSOE y Vox, sino que vuelve a poner de relieve las discrepancias entre los socios de la coalición, ya que Unidas Podemos ha votado a favor. Los morados, que en un primer momento se mostraron en contra, dieron después un volantazo para alinearse con los soberanistas y nacionalistas. El partido de Pablo Iglesias necesita marcar perfil y distancias con el PSOE de cara a los procesos electorales que se avecinan en País Vasco y Galicia, pero estas cuestiones ponen en solfa la unidad de acción en la coalición a la que se comprometieron ambas formaciones.