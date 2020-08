Podemos: Si se normaliza el acoso a Iglesias y Montero, podrían sufrirlo los empresarios o el Rey

El secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, ha considerado este lunes que si se normaliza el acoso que sufre la familia del vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra Irene Montero iremos “hacia un escenario muy feo” en el que, ha afirmado, los trabajadores podrían acosar a los empresarios si los despiden, o incluso podría suceder lo mismo con el rey.

“Cuando le pase a Florentino Pérez, a Ana Rosa Quintana o al Rey tendremos que decir: ‘Bueno, es lo mismo que le pasa a Pablo Iglesias y a Irene Montero”, ha asegurado Rodríguez en una entrevista en Telecinco en la que ha denunciado que la familia del vicepresidente y la ministra soporta un acoso diario por parte de la extrema derecha a las puertas de su casa.

“Hay que actuar (contra el acoso a Iglesias y Montero) porque si no, estamos entrando en un escenario muy peligroso. Si esa práctica se normaliza, a lo mejor hay gente que dice: “Pues a mí, cuando me despidan del trabajo, en vez de hacer un piquete en la empresa voy a ir a casa del empresario”, ha afirmado el dirigente de Podemos.

Y ha añadido que esto también le podría pasar al presidente del grupo ACS, Florentino Pérez, si "hay despidos en su empresa multiservicios y los trabajadores deciden estar fuera de su casa, arrojando objetos dentro, saltando un muro y grabando dentro de la casa".

"O a lo mejor", ha dicho, "deciden hacerlo con una presentadora famosa de televisión porque no les gusta lo que dice" o "con una ministra porque hace unas declaraciones en la Cadena SER que no gustan".

“A mí ese no es el país en el que me gustaría vivir”, ha zanjado Rodríguez, que ha llamado a impedir este tipo de prácticas y a que no se genere “una impunidad”, porque, ha insistido, eso puede llevar a que en lugar de piquetes democráticos se acabe acosando a los empresarios “durante meses y meses y meses porque (con Iglesias y Montero) no ha pasado nada”. Efe