Herido un agente de Policía al ser embestido su vehículo por otro de narcotraficantes

Un inspector de la Policía Nacional ha resultado herido de gravedad esta madrugada cuando el conductor de un vehículo que acababa de cargar un alijo de hachís ha embestido su coche al ser sorprendido por la presencia policial en Algeciras (Cádiz). Los hechos han sucedido esta madrugada, cuando un coche de alta gama, que había sido sustraído en Marbella (Málaga), cargaba un alijo de 16 fardos de hachís en la zona de Punta Carnero.

Una patrulla de la Policía Nacional le ha salido al paso para interceptarlo, momento en el que el narco ha embestido al coche policial y lo ha hecho volcar. Uno de los agentes, inspector y coordinador de servicios de la Policía Nacional, ha resultado herido de gravedad y trasladado de urgencia al hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Por su parte, el conductor del cocghe con el que se cometió la agresión, también herido, ha sido detenido.

La Asociación Española de la Guardia Civil (AEGC) se ha solidarizado con los agentes y ha vuelto a reclamar más medios, humanos y materiales en la zona, para combatir este tipo de delincuencia.

“Desde AEGC insistimos que no luchamos contra camellos que trapichean. Estos elementos despreciables son delincuentes internacionales que no perdonan a sus camellos la pérdida de droga y, por tanto, no dudan en embestir o matar a los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Recordamos al Ministerio del Interior que somos la entrada de droga en Europa y, por tanto, si no hay medios en este país, la Unión Europea debería dotarnos de medios”, señala.

“Desde AEGC, tenemos que insistir en la necesidad de reforzar la plantilla de la Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía para cerrar el paso a estas organizaciones criminales que se instalan en el Campo de Gibraltar y las costas andaluzas. Reiteramos nuestro deseo de una pronta recuperación de los agentes, uno de ellos en estado grave y esperamos una respuesta contundente del Ministerio del Interior para acabar con estas bandas criminales”.